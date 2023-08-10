КОРТЕС: «Я уезжаю с болью, что сборная не могла играть матчи в Украине»
Новым главным тренером женской сборной Украины станет Владимир Пятенко
Главный тренер женской сборной Украины, испанец Луис Кортес, обратился с письмом в УАФ, в котором выразил пожелание завершить работу с командой по окончании контракта.
В письме Луиса Кортеса в адрес УАФ говорится:
«Пора объявить, что 31 августа 2023 года я решил завершить мой контракт с Украинской ассоциацией футбола и закончить работу главным тренером женской сборной Украины. В ноябре 2021 года я принял приглашение УАФ стать наставником сборной и пытался построить амбициозную команду.
Но уже через три месяца, 24 февраля 2022 года, на Украину напала россия. Впрочем, я старался работать как можно лучше и многому научился от людей, решивших не сдаваться. От игроков, несмотря на ужасную ситуацию в своей стране, нашли в футболе способ бороться за свой народ и показать миру, что Украина еще жива.
Я благодарен техническому персоналу команды, который стал моей семьей. Благодарю всех за качественное отношение к делу, желание работать в течение всего этого времени.
Я хочу поблагодарить президента УАФ и исполком за то, что доверили мне возглавить этот проект. Также благодарю всех воинов ВСУ, которые сделали все, чтобы мы имели возможность работать. Благодарю всех болельщиков, которые поддерживали нас в течение этого времени. Я ушел с болью, что не мог играть домашние матчи в Украине, но убежден, что вскоре в стране появится возможность для зрителей посещать стадионы и поддерживать, в частности, женскую сборную. И я там буду душой.
Прежде всего, хотим, чтобы ситуация в Украине улучшилась и как можно скорее разрешилась во благо украинского народа!»
Украинская ассоциация футбола выражает искреннюю благодарность Луису Кортесу за плодотворную работу во главе национальной женской сборной Украины. Также благодарит испанского специалиста за организацию гуманитарной помощи, которую получила наша футбольная семья с начала полномасштабного вторжения рф, и поддержку Украины на международной арене в целом. Желаем удачи Луису в дальнейшей тренерской карьере!
Под руководством Луиса Кортеса национальная женская сборная Украины заняла третье место в группе отборочного турнира чемпионата мира-2023, опередив Венгрию и Фарерские острова и пропустив вперед Шотландию и Испанию.
9 августа с использованием электронных средств связи состоялось заседание Комитета женского футбола УАФ. По итогам заседания комитет рекомендовал Исполнительному комитету УАФ утвердить в должности главного тренера национальной женской сборной Украины Владимира Пятенко.
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