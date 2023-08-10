КОРТЕС: «Я уезжаю с болью, что сборная не могла играть матчи в Украине»

Главный тренер женской сборной Украины, испанец Луис Кортес, обратился с письмом в УАФ, в котором выразил пожелание завершить работу с командой по окончании контракта.

В письме Луиса Кортеса в адрес УАФ говорится:

«Пора объявить, что 31 августа 2023 года я решил завершить мой контракт с Украинской ассоциацией футбола и закончить работу главным тренером женской сборной Украины. В ноябре 2021 года я принял приглашение УАФ стать наставником сборной и пытался построить амбициозную команду.

Но уже через три месяца, 24 февраля 2022 года, на Украину напала россия. Впрочем, я старался работать как можно лучше и многому научился от людей, решивших не сдаваться. От игроков, несмотря на ужасную ситуацию в своей стране, нашли в футболе способ бороться за свой народ и показать миру, что Украина еще жива.

Я благодарен техническому персоналу команды, который стал моей семьей. Благодарю всех за качественное отношение к делу, желание работать в течение всего этого времени.

Я хочу поблагодарить президента УАФ и исполком за то, что доверили мне возглавить этот проект. Также благодарю всех воинов ВСУ, которые сделали все, чтобы мы имели возможность работать. Благодарю всех болельщиков, которые поддерживали нас в течение этого времени. Я ушел с болью, что не мог играть домашние матчи в Украине, но убежден, что вскоре в стране появится возможность для зрителей посещать стадионы и поддерживать, в частности, женскую сборную. И я там буду душой.

Прежде всего, хотим, чтобы ситуация в Украине улучшилась и как можно скорее разрешилась во благо украинского народа!»