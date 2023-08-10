Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. КОРТЕС: «Я уезжаю с болью, что сборная не могла играть матчи в Украине»
Сборная УКРАИНЫ
10 августа 2023, 00:41 | Обновлено 10 августа 2023, 01:14
258
0

КОРТЕС: «Я уезжаю с болью, что сборная не могла играть матчи в Украине»

Новым главным тренером женской сборной Украины станет Владимир Пятенко

10 августа 2023, 00:41 | Обновлено 10 августа 2023, 01:14
258
0
КОРТЕС: «Я уезжаю с болью, что сборная не могла играть матчи в Украине»
УАФ. Луис Кортес

Главный тренер женской сборной Украины, испанец Луис Кортес, обратился с письмом в УАФ, в котором выразил пожелание завершить работу с командой по окончании контракта.

В письме Луиса Кортеса в адрес УАФ говорится:

«Пора объявить, что 31 августа 2023 года я решил завершить мой контракт с Украинской ассоциацией футбола и закончить работу главным тренером женской сборной Украины. В ноябре 2021 года я принял приглашение УАФ стать наставником сборной и пытался построить амбициозную команду.

Но уже через три месяца, 24 февраля 2022 года, на Украину напала россия. Впрочем, я старался работать как можно лучше и многому научился от людей, решивших не сдаваться. От игроков, несмотря на ужасную ситуацию в своей стране, нашли в футболе способ бороться за свой народ и показать миру, что Украина еще жива.

Я благодарен техническому персоналу команды, который стал моей семьей. Благодарю всех за качественное отношение к делу, желание работать в течение всего этого времени.

Я хочу поблагодарить президента УАФ и исполком за то, что доверили мне возглавить этот проект. Также благодарю всех воинов ВСУ, которые сделали все, чтобы мы имели возможность работать. Благодарю всех болельщиков, которые поддерживали нас в течение этого времени. Я ушел с болью, что не мог играть домашние матчи в Украине, но убежден, что вскоре в стране появится возможность для зрителей посещать стадионы и поддерживать, в частности, женскую сборную. И я там буду душой.

Прежде всего, хотим, чтобы ситуация в Украине улучшилась и как можно скорее разрешилась во благо украинского народа!»

Украинская ассоциация футбола выражает искреннюю благодарность Луису Кортесу за плодотворную работу во главе национальной женской сборной Украины. Также благодарит испанского специалиста за организацию гуманитарной помощи, которую получила наша футбольная семья с начала полномасштабного вторжения рф, и поддержку Украины на международной арене в целом. Желаем удачи Луису в дальнейшей тренерской карьере!

Под руководством Луиса Кортеса национальная женская сборная Украины заняла третье место в группе отборочного турнира чемпионата мира-2023, опередив Венгрию и Фарерские острова и пропустив вперед Шотландию и Испанию.

9 августа с использованием электронных средств связи состоялось заседание Комитета женского футбола УАФ. По итогам заседания комитет рекомендовал Исполнительному комитету УАФ утвердить в должности главного тренера национальной женской сборной Украины Владимира Пятенко.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. У стаи Вулвз – новый вожак. Он тренировал Забарного
Известен преемник Кортеса на посту тренера женской сборной Украины
Пойдут за Лопетеги? 4 тренера, которых, видимо, уволят по ходу АПЛ-2023/24
женская сборная Украины по футболу отставка Владимир Пятенко назначение тренера Украинская ассоциация футбола Луис Кортес
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СВАТОК: «Я не считаю Славию фаворитом, шансы команд равны»
Футбол | 09 августа 2023, 21:43 0
СВАТОК: «Я не считаю Славию фаворитом, шансы команд равны»
СВАТОК: «Я не считаю Славию фаворитом, шансы команд равны»

Капитан СК «Днепр-1» рассказал о предстоящем матче ЛЕ против «Славии»

Черноморец может усилиться динамовцем и скандальным экс-игроком Шахтера
Футбол | 09 августа 2023, 08:12 5
Черноморец может усилиться динамовцем и скандальным экс-игроком Шахтера
Черноморец может усилиться динамовцем и скандальным экс-игроком Шахтера

«Черноморец» просматривает Ахмеда Алибекова и Владислава Вакулу

ЛУЧЕСКУ: «13 часов в поезде, 4 часа в автобусе и потом еще летели 2,5 часа»
Футбол | 09.08.2023, 20:35
ЛУЧЕСКУ: «13 часов в поезде, 4 часа в автобусе и потом еще летели 2,5 часа»
ЛУЧЕСКУ: «13 часов в поезде, 4 часа в автобусе и потом еще летели 2,5 часа»
Палкин мог уйти в Севилью. Остаться в Шахтере его убедил звонок Ахметова
Футбол | 09.08.2023, 20:42
Палкин мог уйти в Севилью. Остаться в Шахтере его убедил звонок Ахметова
Палкин мог уйти в Севилью. Остаться в Шахтере его убедил звонок Ахметова
Витя, пора домой
Футбол | 09.08.2023, 22:20
Витя, пора домой
Витя, пора домой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Свитолина проиграла Коллинс в первом матче на турнире в Монреале
Свитолина проиграла Коллинс в первом матче на турнире в Монреале
08.08.2023, 19:24 42
Теннис
Женский ЧМ. Стали известны все четвертьфиналисты
Женский ЧМ. Стали известны все четвертьфиналисты
08.08.2023, 16:21 1
Футбол
Цуренко снялась с большого турнира в Монреале
Цуренко снялась с большого турнира в Монреале
08.08.2023, 22:29 7
Теннис
СВЕНТЕК: Рада, что есть такой человек, как Свитолина. Огромное уважение ей
СВЕНТЕК: Рада, что есть такой человек, как Свитолина. Огромное уважение ей
08.08.2023, 08:35 5
Теннис
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
08.08.2023, 13:49 1
Футбол
10 лет назад Шахтер осуществил самый дорогой входящий трансфер в истории
10 лет назад Шахтер осуществил самый дорогой входящий трансфер в истории
08.08.2023, 21:16 19
Футбол
Неудачный тай-брейк. Калинина уступила Стивенс в первом раунде в Монреале
Неудачный тай-брейк. Калинина уступила Стивенс в первом раунде в Монреале
08.08.2023, 04:50 3
Теннис
Жеребьевка свела Зарю и Днепр-1 вместе, Трубин близок к переходу в Бенфику
Жеребьевка свела Зарю и Днепр-1 вместе, Трубин близок к переходу в Бенфику
08.08.2023, 07:00
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем