Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛЧ. Маккаби Хайфа и Глазго Рейнджерс одержали победы
Лига Чемпионов
Слован Братислава
09.08.2023 21:30 – FT 1 : 2
Маккаби Хайфа
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
10 августа 2023, 00:18 | Обновлено 10 августа 2023, 00:54
60
0

ЛЧ. Маккаби Хайфа и Глазго Рейнджерс одержали победы

Но счета 2:1 перед ответными матчами не дают умереть интриге

10 августа 2023, 00:18 | Обновлено 10 августа 2023, 00:54
60
0
ЛЧ. Маккаби Хайфа и Глазго Рейнджерс одержали победы
Твиттер Глазго Рейнджерс

Завершились еще два матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. У них с одинаковыми счетами 2:1 одержали победы «Маккаби» из Хайфы и шотландский «Глазго Рейнджерс». Соответственно уступившими командами стали «Слован» из Братиславы и швейцарский «Серветт».

Напомним, что с отменой правила выездного гола такие поражения не отличаются от каких-либо других с разницей в один мяч, поэтому все в этих парах решится через неделю, когда состоятся ответные матчи.

Лига чемпионов 2023/2024. Третий квалификационный раунд.

«Слован» – «Маккаби» Хайфа – 1:2.

Голы: Абдулаэ Сек, 12, аг – Пьеро, 5, Саба, 15.

«Глазго Рейнджерс» – «Серветт» – 2:1.

Голы: Таверньер, 6, пен, Дессерс, 16 – Бедиа, 44, пен.

По теме:
ЛЧ. Марсель без Малиновского уступил Панатинаикосу
Утром после победы Ман Сити в ЛЧ Гвардиола позвонил Зинченко. Что сказал?
Панатинаикос – Марсель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Маккаби Хайфа Глазго Рейнджерс Серветт Слован Братислава Лига чемпионов
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Палкин мог уйти в Севилью. Остаться в Шахтере его убедил звонок Ахметова
Футбол | 09 августа 2023, 20:42 18
Палкин мог уйти в Севилью. Остаться в Шахтере его убедил звонок Ахметова
Палкин мог уйти в Севилью. Остаться в Шахтере его убедил звонок Ахметова

Топ-менеджер «горняков» раздумывал над тем, чтобы попробовать силы в Европе

Сенсация на Фарерах. ПСВ, Брага, Галатасарай разгромили соперников в ЛЧ
Футбол | 09 августа 2023, 00:35 1
Сенсация на Фарерах. ПСВ, Брага, Галатасарай разгромили соперников в ЛЧ
Сенсация на Фарерах. ПСВ, Брага, Галатасарай разгромили соперников в ЛЧ

8 августа состоялись 6 матчей 3-го раунда квалификации Q3 Лиги чемпионов

Этот блондин будет стоить €100 млн. Кто предсказал будущее Мудрика?
Футбол | 09.08.2023, 19:45
Этот блондин будет стоить €100 млн. Кто предсказал будущее Мудрика?
Этот блондин будет стоить €100 млн. Кто предсказал будущее Мудрика?
КУЧЕР: «Пихаленка не было на тренировке. Температура, он остался в отеле»
Футбол | 09.08.2023, 21:20
КУЧЕР: «Пихаленка не было на тренировке. Температура, он остался в отеле»
КУЧЕР: «Пихаленка не было на тренировке. Температура, он остался в отеле»
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Филиппов перешел в Днепр-1
Футбол | 09.08.2023, 18:27
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Филиппов перешел в Днепр-1
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Филиппов перешел в Днепр-1
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик – новая десятка Челси
ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик – новая десятка Челси
08.08.2023, 13:09 28
Футбол
Рекорд мирового сезона. Украинец выиграл золото ЧЕ-2023 U20 в метании диска
Рекорд мирового сезона. Украинец выиграл золото ЧЕ-2023 U20 в метании диска
08.08.2023, 21:05 8
Другие виды
Отставкопад: кого из тренеров УПЛ могут уволить первым
Отставкопад: кого из тренеров УПЛ могут уволить первым
08.08.2023, 06:30 28
Футбол
Неудачный тай-брейк. Калинина уступила Стивенс в первом раунде в Монреале
Неудачный тай-брейк. Калинина уступила Стивенс в первом раунде в Монреале
08.08.2023, 04:50 3
Теннис
АЗАРЕНКО: «Уважаю чье-то решение, но решение украинцев не жать руку...»
АЗАРЕНКО: «Уважаю чье-то решение, но решение украинцев не жать руку...»
08.08.2023, 10:46 72
Теннис
Жеребьевка свела Зарю и Днепр-1 вместе, Трубин близок к переходу в Бенфику
Жеребьевка свела Зарю и Днепр-1 вместе, Трубин близок к переходу в Бенфику
08.08.2023, 07:00
Футбол
Стало известно, какие каналы покажут матчи Динамо и Ариса
Стало известно, какие каналы покажут матчи Динамо и Ариса
09.08.2023, 13:10 1
Футбол
Все выбыли. Костюк проиграла китаянке в первом раунде в Монреале
Все выбыли. Костюк проиграла китаянке в первом раунде в Монреале
09.08.2023, 00:47 31
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем