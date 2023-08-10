ЛЧ. Маккаби Хайфа и Глазго Рейнджерс одержали победы

Завершились еще два матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. У них с одинаковыми счетами 2:1 одержали победы «Маккаби» из Хайфы и шотландский «Глазго Рейнджерс». Соответственно уступившими командами стали «Слован» из Братиславы и швейцарский «Серветт».

Напомним, что с отменой правила выездного гола такие поражения не отличаются от каких-либо других с разницей в один мяч, поэтому все в этих парах решится через неделю, когда состоятся ответные матчи.

Лига чемпионов 2023/2024. Третий квалификационный раунд.

«Слован» – «Маккаби» Хайфа – 1:2.

Голы: Абдулаэ Сек, 12, аг – Пьеро, 5, Саба, 15.

«Глазго Рейнджерс» – «Серветт» – 2:1.

Голы: Таверньер, 6, пен, Дессерс, 16 – Бедиа, 44, пен.