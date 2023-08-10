ЛЧ. Маккаби Хайфа и Глазго Рейнджерс одержали победы
Но счета 2:1 перед ответными матчами не дают умереть интриге
Завершились еще два матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. У них с одинаковыми счетами 2:1 одержали победы «Маккаби» из Хайфы и шотландский «Глазго Рейнджерс». Соответственно уступившими командами стали «Слован» из Братиславы и швейцарский «Серветт».
Напомним, что с отменой правила выездного гола такие поражения не отличаются от каких-либо других с разницей в один мяч, поэтому все в этих парах решится через неделю, когда состоятся ответные матчи.
Лига чемпионов 2023/2024. Третий квалификационный раунд.
«Слован» – «Маккаби» Хайфа – 1:2.
Голы: Абдулаэ Сек, 12, аг – Пьеро, 5, Саба, 15.
«Глазго Рейнджерс» – «Серветт» – 2:1.
Голы: Таверньер, 6, пен, Дессерс, 16 – Бедиа, 44, пен.
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