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Лига конференций
09 августа 2023, 23:37 | Обновлено 10 августа 2023, 00:36
236
2

Компания-владелец Ариса пожертвует медикаменты для Украины на $1,8 млн

Компания Amani Swiss отправит в Украину гуманитарную помощь

09 августа 2023, 23:37 | Обновлено 10 августа 2023, 00:36
236
2
Компания-владелец Ариса пожертвует медикаменты для Украины на $1,8 млн
ФК Арис Салоники

Компания-владелец греческого «Ариса», соперника киевского «Динамо в Лиге конференций, сделает очень большое благотворительное пожертвование для украинского народа.

Компания Amani Swiss, главный спонсор «Ариса», сообщила о том, что отправит в Украину гуманитарную помощь на сумму $1,8 млн.

В компании заявили: «Испытания украинского народа не имеют конца. Проходят месяцы, атаки на страну продолжаются, а дефицит товаров в критически важных секторах увеличивается.

Amani Swiss в сотрудничестве с Coherus Biosciences и Direct Relief решили помочь на практике и отправить гуманитарную помощь в Украину на сумму 1,8 млн долларов.

Этим пожертвованием мы хотим на практике продемонстрировать нашу солидарность с дружественным украинским народом».

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Динамо Киев Арис Салоники Лига конференций Арис - Динамо благотворительность российско-украинская война
Источник Sport.ua
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Vitason
Молодці, дякуємо, за небайдужість до нашої багатостраждальної України!!!!
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+4
ZvychainyiFanat
Превелике дякую
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+3
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