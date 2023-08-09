Компания-владелец Ариса пожертвует медикаменты для Украины на $1,8 млн

Компания-владелец греческого «Ариса», соперника киевского «Динамо в Лиге конференций, сделает очень большое благотворительное пожертвование для украинского народа.

Компания Amani Swiss, главный спонсор «Ариса», сообщила о том, что отправит в Украину гуманитарную помощь на сумму $1,8 млн.

В компании заявили: «Испытания украинского народа не имеют конца. Проходят месяцы, атаки на страну продолжаются, а дефицит товаров в критически важных секторах увеличивается.

Amani Swiss в сотрудничестве с Coherus Biosciences и Direct Relief решили помочь на практике и отправить гуманитарную помощь в Украину на сумму 1,8 млн долларов.

Этим пожертвованием мы хотим на практике продемонстрировать нашу солидарность с дружественным украинским народом».