Источник: саудовский клуб готов выложить большие деньги за переход Неймара
«Аль-Хиляль» хочет заполучить в свою команду бразильского форварда «ПСЖ»
Саудовский клуб «Аль-Хиляль» готов вложить огромные средства, чтобы заполучить в свою команду Неймара, бразильского форварда французского клуба «ПСЖ».
Неймар может стать следующей большой звездой, подписавшей контракт в Саудовской Аравии, после Криштиану Роналду и Карима Бензема.
Клуб «Аль-Хиляль» очень активен на трансферном фронте и обладает огромными финансовыми ресурсами.
Ранее звездный бразильский футболист объявил руководству клуба о своем намерении покинуть Париж этим летом.
Топ-клуб Саудовской Аравии начали переговоры с окружением игрока. В течение последних дней контакты усилились, и саудовский клуб активно работает над трансфером Неймара.
Неймар провел много времени без игры из-за травмы и операции на лодыжке. Бразилец за 6 сезонів у «ПСЖ» провел 178 матчей, в которых забил 118 голов и сделал 77 голевых передач.
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