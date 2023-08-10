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Саудовская Аравия
10 августа 2023, 04:19 | Обновлено 10 августа 2023, 04:52
175
0

Источник: саудовский клуб готов выложить большие деньги за переход Неймара

«Аль-Хиляль» хочет заполучить в свою команду бразильского форварда «ПСЖ»

10 августа 2023, 04:19 | Обновлено 10 августа 2023, 04:52
175
0
Источник: саудовский клуб готов выложить большие деньги за переход Неймара
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Саудовский клуб «Аль-Хиляль» готов вложить огромные средства, чтобы заполучить в свою команду Неймара, бразильского форварда французского клуба «ПСЖ».

Неймар может стать следующей большой звездой, подписавшей контракт в Саудовской Аравии, после Криштиану Роналду и Карима Бензема.

Клуб «Аль-Хиляль» очень активен на трансферном фронте и обладает огромными финансовыми ресурсами.

Ранее звездный бразильский футболист объявил руководству клуба о своем намерении покинуть Париж этим летом.

Топ-клуб Саудовской Аравии начали переговоры с окружением игрока. В течение последних дней контакты усилились, и саудовский клуб активно работает над трансфером Неймара.

Неймар провел много времени без игры из-за травмы и операции на лодыжке. Бразилец за 6 сезонів у «ПСЖ» провел 178 матчей, в которых забил 118 голов и сделал 77 голевых передач.

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трансферы Неймар ПСЖ трансферы Лиги 1 Аль-Хиляль
Источник L'Equipe
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