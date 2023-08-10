Источник: саудовский клуб готов выложить большие деньги за переход Неймара

Саудовский клуб «Аль-Хиляль» готов вложить огромные средства, чтобы заполучить в свою команду Неймара, бразильского форварда французского клуба «ПСЖ».

Неймар может стать следующей большой звездой, подписавшей контракт в Саудовской Аравии, после Криштиану Роналду и Карима Бензема.

Клуб «Аль-Хиляль» очень активен на трансферном фронте и обладает огромными финансовыми ресурсами.

Читайте также: ПСЖ определился с ценой на Неймара

Ранее звездный бразильский футболист объявил руководству клуба о своем намерении покинуть Париж этим летом.

Топ-клуб Саудовской Аравии начали переговоры с окружением игрока. В течение последних дней контакты усилились, и саудовский клуб активно работает над трансфером Неймара.

Неймар провел много времени без игры из-за травмы и операции на лодыжке. Бразилец за 6 сезонів у «ПСЖ» провел 178 матчей, в которых забил 118 голов и сделал 77 голевых передач.