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Лига Европы
09 августа 2023, 19:24 | Обновлено 09 августа 2023, 19:26
269
0

Два украинца будут работать на матчах раунда Q3 ЛЕ и ЛК

Судейскими наблюдателями назначены Виктор Швецов и Владимир Петров

09 августа 2023, 19:24 | Обновлено 09 августа 2023, 19:26
269
0
Два украинца будут работать на матчах раунда Q3 ЛЕ и ЛК

Двое украинских специалистов назначены судейскими наблюдателями на матчи Лиги Европы и Лиги конференций.

Виктор Швецов будет работать в Лиге конференций на поединке «Виктория» (Чехия) - «Гзира Юнайтед» (Мальта), а Владимир Петров будет наблюдать за арбитражем в Лиге Европы. Ему доверен матч «Карабах» (Азербайджан) – ХИК (Финляндия).

Оба матча состоятся 10 августа.

Напомним, что также будет работать в матче Лиги Европы украинский арбитр Николай Балакин, который будет работать на игре литовского «Жальгириса» и шведского «Геккена».

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Лига Европы Лига конференций Виктор Швецов Владимир Петров
Источник Украинская ассоциация футбола
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