Два украинца будут работать на матчах раунда Q3 ЛЕ и ЛК
Судейскими наблюдателями назначены Виктор Швецов и Владимир Петров
Двое украинских специалистов назначены судейскими наблюдателями на матчи Лиги Европы и Лиги конференций.
Виктор Швецов будет работать в Лиге конференций на поединке «Виктория» (Чехия) - «Гзира Юнайтед» (Мальта), а Владимир Петров будет наблюдать за арбитражем в Лиге Европы. Ему доверен матч «Карабах» (Азербайджан) – ХИК (Финляндия).
Оба матча состоятся 10 августа.
Напомним, что также будет работать в матче Лиги Европы украинский арбитр Николай Балакин, который будет работать на игре литовского «Жальгириса» и шведского «Геккена».
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