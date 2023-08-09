Два украинца будут работать на матчах раунда Q3 ЛЕ и ЛК

Двое украинских специалистов назначены судейскими наблюдателями на матчи Лиги Европы и Лиги конференций.

Виктор Швецов будет работать в Лиге конференций на поединке «Виктория» (Чехия) - «Гзира Юнайтед» (Мальта), а Владимир Петров будет наблюдать за арбитражем в Лиге Европы. Ему доверен матч «Карабах» (Азербайджан) – ХИК (Финляндия).

Оба матча состоятся 10 августа.

Напомним, что также будет работать в матче Лиги Европы украинский арбитр Николай Балакин, который будет работать на игре литовского «Жальгириса» и шведского «Геккена».