Артем ДОВБИК: «Жирона больше всего хотела видеть меня»
Украинский форвард – о переходе в «Жирону»
Сегодня «Жирона» провела официальную презентацию Артема Довбика в качестве игрока команды. Украинский форвард прокомментировал свой трансфер:
«Цыганков очень хорошо себя проявил в «Жироне». Это был знак. Клуб пригласил также и меня. Поэтому, я думаю, адаптация будет проходить еще быстрее. В ближайших матчах мы покажем свою лучшую игру.
На меня нет никакого давления. Я уверен в своих силах. Я думаю, что смогу помочь клубу и проявить свои лучшие качества. Я провел только три тренировки. Еще многому учусь – тактике, например, – это очень важно. Меня все поддерживают. Очень тепло все встретили. Виктор мне помогает. С адаптацией никаких проблем нет.
Сколько планирую забить в этом сезоне? Не люблю говорить наперед. Но чем больше, тем лучше. Конечно, Ла Лига – топ лига мира, поэтому я постараюсь забить как можно больше.
Я очень рад находиться здесь. Виктор показал свой уровень. Поэтому, я надеюсь тоже проявить себя. Мне все помогают. «Жирона» больше всего хотела меня видеть в своем составе. Клуб был наиболее настойчивым. Самое главное – тренер хотел меня видеть в клубе».
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