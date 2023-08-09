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  4. Артем ДОВБИК: «Жирона больше всего хотела видеть меня»
Испания
09 августа 2023, 18:52 |
382
0

Артем ДОВБИК: «Жирона больше всего хотела видеть меня»

Украинский форвард – о переходе в «Жирону»

09 августа 2023, 18:52 |
382
0
Артем ДОВБИК: «Жирона больше всего хотела видеть меня»
ФК Жирона. Артем Довбик

Сегодня «Жирона» провела официальную презентацию Артема Довбика в качестве игрока команды. Украинский форвард прокомментировал свой трансфер:

«Цыганков очень хорошо себя проявил в «Жироне». Это был знак. Клуб пригласил также и меня. Поэтому, я думаю, адаптация будет проходить еще быстрее. В ближайших матчах мы покажем свою лучшую игру.

На меня нет никакого давления. Я уверен в своих силах. Я думаю, что смогу помочь клубу и проявить свои лучшие качества. Я провел только три тренировки. Еще многому учусь – тактике, например, – это очень важно. Меня все поддерживают. Очень тепло все встретили. Виктор мне помогает. С адаптацией никаких проблем нет.

Сколько планирую забить в этом сезоне? Не люблю говорить наперед. Но чем больше, тем лучше. Конечно, Ла Лига – топ лига мира, поэтому я постараюсь забить как можно больше.

Я очень рад находиться здесь. Виктор показал свой уровень. Поэтому, я надеюсь тоже проявить себя. Мне все помогают. «Жирона» больше всего хотела меня видеть в своем составе. Клуб был наиболее настойчивым. Самое главное – тренер хотел меня видеть в клубе».

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Артем Довбик Жирона
Источник Football.ua
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