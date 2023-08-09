Чемпионат Саудовской Аравии будут транслировать в Украине

С нового сезона чемпионат Саудовской Аравии по футболу будет транслироваться в Украине на каналах Setanta Sports. Об этом сообщил телекомментатор каналов Игорь Бойко у себя в телеграм-канале.

Именно он в пятницу будет комментировать матч-открытие нового сезона между «Аль-Ахли» и «Аль-Хазем». Его начало – в 21:00 по Киеву. При этом сама Setanta Sports о приобретении прав на трансляцию чемпионата Саудовской Аравии официально пока что не объявила.

Ранее стало известно о том, что MEGOGO продолжит транслировать испанскую Ла Лигу в ближайшие пять лет.