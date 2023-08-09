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09 августа 2023, 18:37 |
725
1

Чемпионат Саудовской Аравии будут транслировать в Украине

Об этом сообщил комментатор Игорь Бойко

09 августа 2023, 18:37 |
725
1
Чемпионат Саудовской Аравии будут транслировать в Украине
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

С нового сезона чемпионат Саудовской Аравии по футболу будет транслироваться в Украине на каналах Setanta Sports. Об этом сообщил телекомментатор каналов Игорь Бойко у себя в телеграм-канале.

Именно он в пятницу будет комментировать матч-открытие нового сезона между «Аль-Ахли» и «Аль-Хазем». Его начало – в 21:00 по Киеву. При этом сама Setanta Sports о приобретении прав на трансляцию чемпионата Саудовской Аравии официально пока что не объявила.

Ранее стало известно о том, что MEGOGO продолжит транслировать испанскую Ла Лигу в ближайшие пять лет.

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чемпионат Саудовской Аравии по футболу Setanta Sports
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Злий Глобинець
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