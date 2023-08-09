MEGOGO еще пять лет будет показывать чемпионат Испании

Медиасервис MEGOGO и профессиональная футбольная лига Испании Ла-Лига продолжают свое стратегическое партнерство: стороны заключили новый контракт о сотрудничестве на пять лет. Таким образом MEGOGO и дальше будет показывать события турнира эксклюзивно на территории Украины.

До этого Ла-Лига уже транслировалась в течение пяти лет на MEGOGO, начиная с 2018 года.

«Мы очень ценим наше сотрудничество с Ла-Лигой. Нам приятно наблюдать за тем, как Ла-Лига развивается каждый год, предлагая все новые и новые фишки, делающие просмотр классного футбола еще более зрелищным. Не можем не отметить ту активную позицию, которую занимает Ла-Лига по поддержке Украины с первых дней полномасштабного вторжения, и то насколько активно Королевство Испания помогает как украинским воинам, так и простым гражданам, – отмечает Артем Панченко, руководитель спортивного вещания MEGOGO.

Чемпионат Испании стартует уже 11 августа. В этот день пройдут противостояния между командами Альмерия – Райо Вальекано в 20:30 и Севилья – Валенсия в 22:30.