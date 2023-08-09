Соперник Динамо подписал экс-защитника Барселоны и Интера

Соперник «Динамо» Киев по третьему раунду квалификации Лиги конференций, греческий «Арис» объявил о подписании испанского защитника Мартина Монтойи. Контракт с 32-летним фланговым защитником рассчитан на два года.

Монтойя является воспитанником академии «Барселоны», за которую дебютировал в 2011 году в 20-летнем возрасте. Также выступал за «Интер», «Брайтон» и «Валенсию». Предыдущим клубом игрока был «Бетис».

Напомним, первый матч «Ариса» против «Динамо» состоится уже завтра, 10 августа в Греции. Начало – в 21:15 по Киеву.