10 августа состоится первый поединок 3-го квалификационного раунда Лиги конференций, в котором «Арис» примет «Динамо». Матч состоится в Салониках, на стадионе имени Клеантиса Викелидиса.

Матч начнется в 21:15 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В прямом эфире поединок покажет телеканал 2+2. Также встречу можно посмотреть на YouTube-канале «Динамо».

Арис – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция