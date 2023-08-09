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Лига конференций
09 августа 2023, 15:06 | Обновлено 09 августа 2023, 15:13
431
0

Арис – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится в четверг, 10 августа, в 21:15 по Киеву

09 августа 2023, 15:06 | Обновлено 09 августа 2023, 15:13
431
0
Арис – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо

10 августа состоится первый поединок 3-го квалификационного раунда Лиги конференций, в котором «Арис» примет «Динамо». Матч состоится в Салониках, на стадионе имени Клеантиса Викелидиса.

Матч начнется в 21:15 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В прямом эфире поединок покажет телеканал 2+2. Также встречу можно посмотреть на YouTube-канале «Динамо».

Арис – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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