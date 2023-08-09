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Лига конференций
09 августа 2023, 13:53 | Обновлено 09 августа 2023, 13:55
385
2

Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги конференций Арис – Динамо

Поединок состоится в четверг, 10 августа, в 21:15 по Киеву

09 августа 2023, 13:53 | Обновлено 09 августа 2023, 13:55
385
2
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги конференций Арис – Динамо
ФК Динамо

10 августа состоится первый поединок 3-го квалификационного раунда Лиги конференций, в котором «Арис» примет «Динамо». Матч состоится в Салониках, на стадионе имени Клеантиса Викелидиса.

Арбитр из Австралии Джаред Джилетт даст стартовый свисток в 21:15 по киевскому времени.

Арис – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций

В прямом эфире поединок покажет телеканал 2+2. Также встречу можно посмотреть на YouTube-канале «Динамо».

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Арис – Динамо.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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u6464u
красавчік Ігор  Михайлович , побачить і стар і млад , і сам не клятий не м’ятий 
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Swed
телеканал 2+2
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