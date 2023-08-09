10 августа состоится первый поединок 3-го квалификационного раунда Лиги конференций, в котором «Арис» примет «Динамо». Матч состоится в Салониках, на стадионе имени Клеантиса Викелидиса.

Арбитр из Австралии Джаред Джилетт даст стартовый свисток в 21:15 по киевскому времени.

Арис – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций

В прямом эфире поединок покажет телеканал 2+2. Также встречу можно посмотреть на YouTube-канале «Динамо».

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Арис – Динамо.