Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги конференций Арис – Динамо
Поединок состоится в четверг, 10 августа, в 21:15 по Киеву
10 августа состоится первый поединок 3-го квалификационного раунда Лиги конференций, в котором «Арис» примет «Динамо». Матч состоится в Салониках, на стадионе имени Клеантиса Викелидиса.
Арбитр из Австралии Джаред Джилетт даст стартовый свисток в 21:15 по киевскому времени.
Арис – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций
В прямом эфире поединок покажет телеканал 2+2. Также встречу можно посмотреть на YouTube-канале «Динамо».
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Арис – Динамо.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Михаил Брудин отправил снаряд на 66.58 м на соревнованиях в Иерусалиме
Полтавская команда за одну неделю потерпела два больших фиаско