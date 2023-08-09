ФОТО. Динамо после 23-часовой дороги в Салоники провело тренировку

10 августа для киевского «Динамо» начнется новый еврокубковый сезон. В этом году динамовцы возьмут старт в новом для себя турнире – Лиге конференций.

«Бело-синие» прибыли в Грецию за двое суток до матча. Команда добиралась из Киева в Салоники 23 часа. Впрочем, после приезда динамовцы провели вечернюю тренировку в городе, на стадионе, где играет и тренируется дублирующий состав ПАОКа, а также «Македоникос», клуб второго греческого дивизиона.

В среду вечером, за день до игры «Динамо» проведет тренировку уже на стадионе, где состоится игра с «Арисом». Тренировке будет предшествовать предматчевая пресс-конференция Мирчи Луческу и одного из игроков. Перед выездом на стадион игроков ожидает теоретическое занятие, в рамках которого тренерский штаб будет разбирать игру соперника.

Ранее сообщалось, что Мирча Луческу взял с собой 28 игроков.