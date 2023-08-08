Динамо отправилось в Грецию на матч с Арисом

Сегодня, 8 августа «Динамо» Киев чартерным рейсом из города Сучавы (Румыния) отправилось в Салоники на матч третьего раунда квалификации Лиги конференций против греческого «Ариса».

Главный тренер «Динамо» Киев Мирча Луческу взял с собой 28 игроков:

Вратари: Бущан, Нещерет, Моргун;

Защитники: Вивчаренко, Попов, Малыш, Тымчик, Дячук, Сирота, Биловар, Дубинчак;

Полузащитники: Сидорчук, Бражко, Ярмоленко, Шепелев, Перрис, Шапаренко, Леднев, Андриевский, Караваев, Кабаев, Буяльский, Диалло, Царенко, Волошин, Рамадани;

Нападающие: Ванат, Бенито

Матч «Арис» – «Динамо» состоится в четверг, 10 августа. Начало – в 21:15 по Киеву.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» организует выездной сектор для фанатов клуба на матч с «Арисом».