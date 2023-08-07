Наши в Салониках. Динамо организует гостевой сектор в матче с Арисом

Вечером 10 августа киевское «Динамо» стартует в квалификации Лиги конференций.

Первый матч «бело-синие» проведут на выезде в городе Салоники против греческого «Ариса».

Столичный клуб организует для своих поклонников гостевой сектор на стадионе имени Клеантиса Викилидиса, чтобы все желающие, у кого есть возможность, поддержали «Динамо» в важном еврокубковом поединке.

В ближайшее время будет опубликована информация о процедуре приобретения билетов на гостевой сектор.