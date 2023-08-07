Лига конференций07 августа 2023, 22:38 | Обновлено 07 августа 2023, 22:43
387
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Наши в Салониках. Динамо организует гостевой сектор в матче с Арисом
10 августа киевский клуб дебютирует в Лиге конференций
07 августа 2023, 22:38 | Обновлено 07 августа 2023, 22:43
387
0
Вечером 10 августа киевское «Динамо» стартует в квалификации Лиги конференций.
Первый матч «бело-синие» проведут на выезде в городе Салоники против греческого «Ариса».
Столичный клуб организует для своих поклонников гостевой сектор на стадионе имени Клеантиса Викилидиса, чтобы все желающие, у кого есть возможность, поддержали «Динамо» в важном еврокубковом поединке.
В ближайшее время будет опубликована информация о процедуре приобретения билетов на гостевой сектор.
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