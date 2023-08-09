Стало известно, на какой арене Шахтер примет Александрию

Стало известно, на какой арене состоится матч третьего тура УПЛ между «Шахтером» и «Александрией».

Команды сыграют на стадионе «Левый берег» в селе Гнедин Бориспольского района Киевской области, который вмещает 4 700 зрителей.

Интересно, что на этой арене свои домашние матчи играют «Заря», «Металлист 1925» и сам «Левый берег».

Встреча состоится в понедельник, 14 августа. Начало в 17:00. Первые два матча для «Шахтера» в этом сезоне были выездными, но один из них - против «Металлиста 1925» на этом же стадионе.