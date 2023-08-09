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Украина. Премьер лига
09 августа 2023, 11:53 |
1058
5

Стало известно, на какой арене Шахтер примет Александрию

Команды сыграют на стадионе «Левый берег»

09 августа 2023, 11:53 |
1058
5
Стало известно, на какой арене Шахтер примет Александрию
ФК Левый берег

Стало известно, на какой арене состоится матч третьего тура УПЛ между «Шахтером» и «Александрией».

Команды сыграют на стадионе «Левый берег» в селе Гнедин Бориспольского района Киевской области, который вмещает 4 700 зрителей.

Интересно, что на этой арене свои домашние матчи играют «Заря», «Металлист 1925» и сам «Левый берег».

Встреча состоится в понедельник, 14 августа. Начало в 17:00. Первые два матча для «Шахтера» в этом сезоне были выездными, но один из них - против «Металлиста 1925» на этом же стадионе.

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Шахтер Донецк Левый берег Александрия Украинская Премьер-лига
Источник ФК Шахтер Донецк
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0
Андрій Полоз
Чи не уб'ють поле частими матчами??? Для чого ще "Шахтар" лізе на цей стадіон? У них же є інший стадіон, який заявили для чемпіонату.
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0
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Олександр
Шахтер без шансов защита дно 
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0
Злий Глобинець
Удачі і перемоги улюбленому клубу, Чемпіону України!
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-5
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