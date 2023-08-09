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Лига Европы
Славия Прага
10.08.2023 20:00 - : -
Днепр-1
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
09 августа 2023, 11:01 |
309
2

Славия Прага – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится 10 августа в 20:00 по Киеву

09 августа 2023, 11:01 |
309
2
Славия Прага – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Днепр-1

10 августа состоится первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы между клубами «Славия» Прага (Чехия) и «Днепр-1» (Украина).

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Фортуна Арена» в Праге. Время начала встречи – 20:00 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.

Если «Днепр-1» проиграет в противостоянии со «Славией», то попадет в четвертый квалификационный раунд ЛК, где встретится с победителем пары Лех Познань (Польша) – Спартак Трнава (Словакия).

При победе «Днепр-1» сыграет с луганской «Зарей».

Славия Прага – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Олександр
Днепр прекрасно сыграл в греции и здесь конечно даст бой .это не зоря .но шансов мало .если бы это был 15 й год то днепр пражан бы уничтожил 
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kadaad .
Очередной влет Днепра.
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