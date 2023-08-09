Славия Прага – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок состоится 10 августа в 20:00 по Киеву
10 августа состоится первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы между клубами «Славия» Прага (Чехия) и «Днепр-1» (Украина).
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Поединок пройдет на стадионе «Фортуна Арена» в Праге. Время начала встречи – 20:00 по Киеву.
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.
Если «Днепр-1» проиграет в противостоянии со «Славией», то попадет в четвертый квалификационный раунд ЛК, где встретится с победителем пары Лех Познань (Польша) – Спартак Трнава (Словакия).
При победе «Днепр-1» сыграет с луганской «Зарей».
Славия Прага – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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