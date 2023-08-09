8 августа в товарищеском поединке испанская «Барселона» нанесла поражение «Тоттенхэму» из Англии (4:2).

Зрители в Барселоне увидели 6 голов. Проигрывая 1:2, каталонцы забили 3 мяча в последние 10 минут и оставили у себя домашний Трофей Жоана Гампера.

Кубок Жоана Гампера 2023. 8 августа. Барселона

Барселона (Испания) – Тоттенхэм (Англия) – 4:2

Голы: Левандовски, 3, Торрес, 81, Фати, 90, Эз Абде, 90+3 – Скипп, 24, 36