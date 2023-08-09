Товарищеские матчи
Испания09 августа 2023, 08:40 | Обновлено 09 августа 2023, 08:44
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Барселона – Тоттенхэм – 4:2. Суперкамбек в матче Кубка Гампера. Видео голов
Смотрите видеообзор товарищеского матча
09 августа 2023, 08:40 | Обновлено 09 августа 2023, 08:44
1174
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8 августа в товарищеском поединке испанская «Барселона» нанесла поражение «Тоттенхэму» из Англии (4:2).
Зрители в Барселоне увидели 6 голов. Проигрывая 1:2, каталонцы забили 3 мяча в последние 10 минут и оставили у себя домашний Трофей Жоана Гампера.
Кубок Жоана Гампера 2023. 8 августа. Барселона
Барселона (Испания) – Тоттенхэм (Англия) – 4:2
Голы: Левандовски, 3, Торрес, 81, Фати, 90, Эз Абде, 90+3 – Скипп, 24, 36
Видеообзор матча:
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Abdessamad Ezzalzouli (Барселона).
90’
ГОЛ ! Мяч забил Ансумане Фати (Барселона).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Барселона).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Оливер Скипп (Тоттенхэм).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Оливер Скипп (Тоттенхэм).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
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