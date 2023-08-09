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Товарищеские матчи
Барселона
08.08.2023 21:00 – FT 4 : 2
Тоттенхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
09 августа 2023, 08:40 | Обновлено 09 августа 2023, 08:44
1174
0

Барселона – Тоттенхэм – 4:2. Суперкамбек в матче Кубка Гампера. Видео голов

Смотрите видеообзор товарищеского матча

09 августа 2023, 08:40 | Обновлено 09 августа 2023, 08:44
1174
0
Барселона – Тоттенхэм – 4:2. Суперкамбек в матче Кубка Гампера. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

8 августа в товарищеском поединке испанская «Барселона» нанесла поражение «Тоттенхэму» из Англии (4:2).

Зрители в Барселоне увидели 6 голов. Проигрывая 1:2, каталонцы забили 3 мяча в последние 10 минут и оставили у себя домашний Трофей Жоана Гампера.

Кубок Жоана Гампера 2023. 8 августа. Барселона

Барселона (Испания) – Тоттенхэм (Англия) – 4:2

Голы: Левандовски, 3, Торрес, 81, Фати, 90, Эз Абде, 90+3 – Скипп, 24, 36

Видеообзор матча:

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Abdessamad Ezzalzouli (Барселона).
90’
ГОЛ ! Мяч забил Ансумане Фати (Барселона).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Барселона).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Оливер Скипп (Тоттенхэм).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Оливер Скипп (Тоттенхэм).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
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Источник Sport.ua
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