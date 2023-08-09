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Товарищеские матчи
Барселона
08.08.2023 21:00 – FT 4 : 2
Тоттенхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
09 августа 2023, 00:10 | Обновлено 09 августа 2023, 00:32
110
0

3 гола за 10 минут. Барселона обыграла Тоттенхэм и завоевала Кубок Гампера

«Шпоры» проиграли «сине-гранатовым» в очень результативном матче

09 августа 2023, 00:10 | Обновлено 09 августа 2023, 00:32
110
0
3 гола за 10 минут. Барселона обыграла Тоттенхэм и завоевала Кубок Гампера
ФК Барселона

В товарищеском поединке испанская «Барселона» нанесла поражение «Тоттенхэму» из Англии (4:2).

Зрители в Барселоне увидели 6 голов. Проигрывая 1:2, каталонцы забили 3 мяча в последние 10 минут и оставили у себя домашний Трофей Жоана Гампера.

Кубок Жоана Гампера – товарищеский матч (или турнир), ежегодно организуемый клубом «Барселона». Считается одним из самых старых товарищеских турниров, которые проводятся ежегодно. Впервые был разыгран в 1966 году

Кубок Жоана Гампера 2023

8 августа. Барселона

Барселона (Испания) – Тоттенхэм (Англия) – 4:2

Голы: Левандовски, 3, Торрес, 81, Фати, 90, Эз Абде, 90+3 – Скипп, 24, 36

Видеообзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Abdessamad Ezzalzouli (Барселона).
90’
ГОЛ ! Мяч забил Ансумане Фати (Барселона).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Барселона).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Оливер Скипп (Тоттенхэм).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Оливер Скипп (Тоттенхэм).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
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товарищеские матчи Тоттенхэм Барселона Кубок Жоана Гампера
Источник Sport.ua
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