3 гола за 10 минут. Барселона обыграла Тоттенхэм и завоевала Кубок Гампера
«Шпоры» проиграли «сине-гранатовым» в очень результативном матче
В товарищеском поединке испанская «Барселона» нанесла поражение «Тоттенхэму» из Англии (4:2).
Зрители в Барселоне увидели 6 голов. Проигрывая 1:2, каталонцы забили 3 мяча в последние 10 минут и оставили у себя домашний Трофей Жоана Гампера.
Кубок Жоана Гампера – товарищеский матч (или турнир), ежегодно организуемый клубом «Барселона». Считается одним из самых старых товарищеских турниров, которые проводятся ежегодно. Впервые был разыгран в 1966 году
Кубок Жоана Гампера 2023
8 августа. Барселона
Барселона (Испания) – Тоттенхэм (Англия) – 4:2
Голы: Левандовски, 3, Торрес, 81, Фати, 90, Эз Абде, 90+3 – Скипп, 24, 36
Видеообзор матча
События матча
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