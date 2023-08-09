Бристоль Сити – Оксфорд Юнайтед. Прогноз на матч Кубка английской лиги

9 августа на «Аштон Гейт» пройдет матч 1-го раунда Кубка Лиги Англии, в котором, в котором «Бристоль Сити» встретится с «Оксфорд Юнайтед». Старт поединка запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Бристоль Сити

Клуб не имеет каких-то серьезных достижений - ну не упоминать же финал Кубка Англии аж 1909-го года, тем более что там зарянки уступили. И тем более уникальный случай, когда англичане в 1934-м брали кубок Уэльса. Сейчас это команда, что более-менее закрепилась в Чемпионшипе. Так, прошлый сезон, под руководством Найджела Пирсона, получилось завершить на 14-й позиции, то есть практически на идентичном расстоянии как от зоны вылета, так и от топ-6, участники которого борются за выход в АПЛ. Сделав несколько любопытных подписаний (нашлось даже 2,3 миллиона, чтобы подписать Росса Маккрори из шотландского Абердина), коллектив начинал сезон с приема Престона в 1-м туре Чемпионшипа. И ограничились только ничьей 1-1 на своем поле.

Оксфорд Юнайтед

Команда в этом году отмечает 130-летний юбилей. Но она известна в основном в негативном плане, ведь, будучи победителем Кубка Лиги (пусть и в далеком 1986-м году), ухитрился через 2 десятилетия достичь аж Конференции, то есть 5-го, откровенно уже полулюбительского уровня футбола. Более того, там The U's провели 4 сезона, и только потом начали постепенно прибавлять. Последние годы получается и вовсе держаться в Лиге 1 - уже 3-й британский дивизион. Правда, бороться приходится не за подъем, а за выживание. Так, прошлый розыгрыш принес только 19-е итоговое место. Возможно, сейчас получится прибавить, подписывали новичков, в основном в формате аренды, активно. Новый сезон начали с любопытного противостояния: Оксфорд ездил к Кембриджу. И получил там 2 безответных мяча в свои ворота.

Статистика личных встреч

Всего за всю историю клубы сыграли дважды. И обменялись победами.

Прогноз

Букмекеры ставят на хозяев, и стоит с ними согласиться. У такого противника Бристоль Сити должен выигрывать в основное время (коэффициент - 1,76).