Дуэт Л. Киченок / Остапенко вышел в 1/8 финала парного турнира в Монреале

Украинская теннисистка Людмила Киченок начала выступления на турнире WTA 1000 в Монреале.

В первом раунде парного разряда украинка вместе с латышкой Аленой Остапенко играли против пары Эжени Бушар / Ребекка Марино.

Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу пары Киченок/Остапенко. Они проиграли первый сет, но сумели совершить камбэк.

Киченок/Остапенко – Бушар/Марино – 6:7, 6:4, 10:8.

Во втором раунде парного разряда Людмила Киченок может сыграть против своей сестры Надежды, выступающей в паре с Алишей Паркс.

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