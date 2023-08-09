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WTA
09 августа 2023, 05:17 | Обновлено 09 августа 2023, 05:19
24
0

Дуэт Л. Киченок / Остапенко вышел в 1/8 финала парного турнира в Монреале

В этом раунде они могут попасть на пару. Надежда Киченок – Алиша Паркс

09 августа 2023, 05:17 | Обновлено 09 августа 2023, 05:19
24
0
Дуэт Л. Киченок / Остапенко вышел в 1/8 финала парного турнира в Монреале
Getty Images/Global Images Ukraine. Е. Остапенко и Л. Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок начала выступления на турнире WTA 1000 в Монреале.

В первом раунде парного разряда украинка вместе с латышкой Аленой Остапенко играли против пары Эжени Бушар / Ребекка Марино.

Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу пары Киченок/Остапенко. Они проиграли первый сет, но сумели совершить камбэк.

Киченок/Остапенко – Бушар/Марино – 6:7, 6:4, 10:8.

Во втором раунде парного разряда Людмила Киченок может сыграть против своей сестры Надежды, выступающей в паре с Алишей Паркс.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

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Людмила Киченок WTA Монреаль Ребекка Марино Эжени Бушар Алена Остапенко
Источник Sport.ua
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