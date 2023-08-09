WTA09 августа 2023, 05:17 | Обновлено 09 августа 2023, 05:19
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Дуэт Л. Киченок / Остапенко вышел в 1/8 финала парного турнира в Монреале
В этом раунде они могут попасть на пару. Надежда Киченок – Алиша Паркс
09 августа 2023, 05:17 | Обновлено 09 августа 2023, 05:19
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Украинская теннисистка Людмила Киченок начала выступления на турнире WTA 1000 в Монреале.
В первом раунде парного разряда украинка вместе с латышкой Аленой Остапенко играли против пары Эжени Бушар / Ребекка Марино.
Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу пары Киченок/Остапенко. Они проиграли первый сет, но сумели совершить камбэк.
Киченок/Остапенко – Бушар/Марино – 6:7, 6:4, 10:8.
Во втором раунде парного разряда Людмила Киченок может сыграть против своей сестры Надежды, выступающей в паре с Алишей Паркс.
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