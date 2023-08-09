Арис и Динамо рассудит австралийский арбитр

Матч раунда Q3 между греческим «Арисом» и киевским «Динамо», который состоится в четверг, 10 августа, рассудит австралиец Джаред Джилетт.

Он является одним из лучших арбитров Австралии, рекордные пять раз признававшийся лучшим арбитром сезона в стране.

С 2019 проживает в Англии, где работал на поединках низших дивизионов, а с 2021 получил право судить матчи АПЛ.

В еврокубках Джилетт отсудил четыре матча, поскольку начал работать с начала 2023 года. Он станет первым арбитром-неевропейцем, судящим матчи киевлян в еврокубках.

Напомним, что для лучшей подготовки «Динамо» к матчам с «Арисом» был перенесен поединок 3 тура Украинской Премьер-лиги с харьковским «Металлистом 1925», который должен был состояться 13 августа. Новая дата матча пока не определена.