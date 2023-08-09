Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арис и Динамо рассудит австралийский арбитр
Украина. Премьер лига
09 августа 2023, 02:54 | Обновлено 09 августа 2023, 03:36
159
0

Арис и Динамо рассудит австралийский арбитр

Джарред Джилетт имеет опыт работы в АПЛ с 2021 года

09 августа 2023, 02:54 | Обновлено 09 августа 2023, 03:36
159
0
Арис и Динамо рассудит австралийский арбитр
Динамо Киев

Матч раунда Q3 между греческим «Арисом» и киевским «Динамо», который состоится в четверг, 10 августа, рассудит австралиец Джаред Джилетт.

Он является одним из лучших арбитров Австралии, рекордные пять раз признававшийся лучшим арбитром сезона в стране.

С 2019 проживает в Англии, где работал на поединках низших дивизионов, а с 2021 получил право судить матчи АПЛ.

В еврокубках Джилетт отсудил четыре матча, поскольку начал работать с начала 2023 года. Он станет первым арбитром-неевропейцем, судящим матчи киевлян в еврокубках.

Напомним, что для лучшей подготовки «Динамо» к матчам с «Арисом» был перенесен поединок 3 тура Украинской Премьер-лиги с харьковским «Металлистом 1925», который должен был состояться 13 августа. Новая дата матча пока не определена.

По теме:
Динамо отправилось в Грецию на матч с Арисом
Наши в Салониках. Динамо организует гостевой сектор в матче с Арисом
Оболонь требует рассмотреть работу арбитра матча с Динамо
Арис - Динамо Арис Салоники Динамо Киев Лига конференций Джарред Джилетт
Источник ФК Динамо Киев
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Неймар станет одноклубником Мудрика
Футбол | 08 августа 2023, 10:36 15
Источник: Неймар станет одноклубником Мудрика
Источник: Неймар станет одноклубником Мудрика

«Челси» намерен подписать бразильского нападающего

3 гола за 10 минут. Барселона обыграла Тоттенхэм и завоевала Кубок Гампера
Футбол | 09 августа 2023, 00:10 0
3 гола за 10 минут. Барселона обыграла Тоттенхэм и завоевала Кубок Гампера
3 гола за 10 минут. Барселона обыграла Тоттенхэм и завоевала Кубок Гампера

«Шпоры» проиграли «сине-гранатовым» в очень результативном матче

Отставкопад: кого из тренеров УПЛ могут уволить первым
Футбол | 08.08.2023, 06:30
Отставкопад: кого из тренеров УПЛ могут уволить первым
Отставкопад: кого из тренеров УПЛ могут уволить первым
10 лет назад Шахтер осуществил самый дорогой входящий трансфер в истории
Футбол | 08.08.2023, 21:16
10 лет назад Шахтер осуществил самый дорогой входящий трансфер в истории
10 лет назад Шахтер осуществил самый дорогой входящий трансфер в истории
Аталанта выставила Коваленко на трансфер
Футбол | 08.08.2023, 19:05
Аталанта выставила Коваленко на трансфер
Аталанта выставила Коваленко на трансфер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Матч Динамо – Металлист 1925 перенесен. Известна причина
Матч Динамо – Металлист 1925 перенесен. Известна причина
07.08.2023, 16:12 32
Футбол
В рф скончался голкипер мандрыкин, который поддерживал путина
В рф скончался голкипер мандрыкин, который поддерживал путина
08.08.2023, 05:23 8
Футбол
АЗАРЕНКО: «Уважаю чье-то решение, но решение украинцев не жать руку...»
АЗАРЕНКО: «Уважаю чье-то решение, но решение украинцев не жать руку...»
08.08.2023, 10:46 66
Теннис
Неудачный тай-брейк. Калинина уступила Стивенс в первом раунде в Монреале
Неудачный тай-брейк. Калинина уступила Стивенс в первом раунде в Монреале
08.08.2023, 04:50 3
Теннис
Взятки на всех уровнях. Анонимный арбитр рассказал, сколько берут судьи
Взятки на всех уровнях. Анонимный арбитр рассказал, сколько берут судьи
07.08.2023, 06:12 10
Футбол
Дубль Месси. Интер Майами вышел в четвертьфинал, Лионель спас команду
Дубль Месси. Интер Майами вышел в четвертьфинал, Лионель спас команду
07.08.2023, 06:55 9
Футбол
Пиво для Элины, новый коуч Костюк, полуфинал Киченок, Прага без россиянок
Пиво для Элины, новый коуч Костюк, полуфинал Киченок, Прага без россиянок
07.08.2023, 09:30 4
Теннис
ВИДЕО. Игрок Ман Сити дерзко толкнул Зинченко перед игрой за Суперкубок
ВИДЕО. Игрок Ман Сити дерзко толкнул Зинченко перед игрой за Суперкубок
08.08.2023, 05:45 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем