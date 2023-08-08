Источник: Полесье возьмет в аренду 18-летнего бразильского нападающего

«Крузейро» и житомирское «Полесье» завершили согласование деталей арендного соглашения 18-летнего нападающего Ариэльсона. Об этом сообщают бразильские издания.

Также на трансфер игрока молодежной сборной Бразилии U-20 намекнул и украинский клуб, который разместил своеобразный тизер в своем телеграм-канале.

Ариэльсон провел 9 матчей за «Крузейро» U-20, в которых забил 2 гола. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока в 150 тысяч евро.

«Полесье» в первых двух турах УПЛ добыло 3 очка, переиграв «Верес» и проиграв «Днепру-1».