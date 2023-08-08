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Украина. Премьер лига
08 августа 2023, 22:14 | Обновлено 08 августа 2023, 22:17
1122
0

Источник: Полесье возьмет в аренду 18-летнего бразильского нападающего

Житомирский клуб подпишет игрока молодежного состава «Крузейро»

08 августа 2023, 22:14 | Обновлено 08 августа 2023, 22:17
1122
0
Источник: Полесье возьмет в аренду 18-летнего бразильского нападающего
YouTube. Ариэльсон

«Крузейро» и житомирское «Полесье» завершили согласование деталей арендного соглашения 18-летнего нападающего Ариэльсона. Об этом сообщают бразильские издания.

Также на трансфер игрока молодежной сборной Бразилии U-20 намекнул и украинский клуб, который разместил своеобразный тизер в своем телеграм-канале.

Ариэльсон провел 9 матчей за «Крузейро» U-20, в которых забил 2 гола. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока в 150 тысяч евро.

«Полесье» в первых двух турах УПЛ добыло 3 очка, переиграв «Верес» и проиграв «Днепру-1».

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Полесье Житомир Ариэльсон Крузейро трансферы трансферы УПЛ
Источник Globoesporte
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