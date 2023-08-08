10 лет назад Шахтер осуществил самый дорогой входящий трансфер в истории

Ровно 10 лет назад, 8 августа 2013 года, донецкий «Шахтер» осуществил самый дорогой входящий трансфер в своей истории.

«Горняки» за 25 миллионов евро подписали вингера «Атлетико Минейро» Бернарда, который незадолго до этого помог «петушкам» отпраздновать победу в Кубке Либертадорес.

Бернард подписал пятилетний контракт с «Шахтером», и в итоге провел за донецкую команду 157 матчей в рамках всех турниров, в которых отличился 28 голами и 35 ассистами. В среднем бразилец отличался 0,4 результативными действиями за матч в футболке «горняков», причем 91 матч Бернард сыграл под руководством Мирчи Луческу, а 66 – при наставничестве Паулу Фонсеки.

Интересно, что за «Атлетико Минейро» Бернард сыграл 75 матчей (16 голов, 19 ассистов), и в среднем отличался 0,47 результативными действиями в пересчете на один поединок.

Летом 2018 года, не пожелав продлевать контракт с «Шахтером», Бернард покинул донецкий клуб и на правах свободного агента перешел в «Эвертон». Спустя три года бразилец за 1 миллион евро перешел в «Аль-Шарджу» из ОАЭ, а с августа 2022-го выступает за греческий «Панатинаикос», с которым имеет контракт до лета 2024 года.

В составе «Шахтера» Бернард выиграл 9 трофеев: 3 чемпионства, 3 Кубка и 3 Суперкубка Украины.

Также Бернард провел 14 матчей за сборную Бразилии (1 забитый мяч), в том числе принимал участие в финальной части ЧМ-2014 и в победном для «селесао» Кубке конфедераций-2013.