Команда неудачников. 11 вундеркиндов из FM2013, так и не ставших звездами

В начале ноября ожидается релиз очередной части культового компьютерного футбольного менеджера – игры Football Manager 2023. Эта линейка давно зарекомендовала себя, как весьма неплохой продукт в аспекте анализа текущих способностей большинства действующих футболистов планеты. Зачастую в игре можно найти про некоторых малоизвестных персонажей из заштатных дивизионов чемпионатов различных стран даже больше информации, чем на серьезных порталах, предоставляющих справочную информацию.

Впрочем, разработчики и ресечеры линейки футбольных менеджеров также нередко ошибаются. Особенно это касается выдачи авансов почитающимся ныне перспективными игрокам. Сейчас мы предлагаем вам взглянуть на команду неудачников – 11 вундеркиндов из Football Manager 2013, которым десять лет назад прочили звездную карьеру, но они так и не добрались до серьезных высот…

Никола Леали

Позиция: вратарь

Возраст: 29 лет

Гражданство: Италия

Нынешняя команда: «Асколи»

Getty Images/Global Images Ukraine

Летом 2012 года молодого воспитанника «Брешиа» Николу Леали за 3,8 миллионов евро приобрел «Ювентус». В то время этому стражу ворот в Италии выдавались серьезные авансы, а потому неудивительно, почему «старая синьора» решила инвестировать в его трансфер достаточно существенные средства. Леали называли никем иным, как преемником Джанлуиджи Буффона, однако на практике все оказалось вовсе не так. В течение шести лет «Ювентус» отправлял Леали в аренду по различным командам – «Виртус Ланчано», «Специю», «Чезену», «Фрозиноне», «Олимпиакос», «Зюлте-Варегем», и везде тот имел игровую практику, но не зарекомендовал себя игроком чрезвычайно высокого уровня. В итоге, окончательно разочаровавшись в способностях Николы, «Ювентус» летом 2018 года принял предложение «Перуджи» на 2,5 миллиона евро, и избавился от некогда перспективного кипера навсегда. Интересно, что «грифоны» также достаточно быстро поняли, что делать ставку на Леали не имеет смысла, и спустя три года отпустили его свободным агентом в «Асколи».

Райан Маклафлин

Позиция: правый защитник

Возраст: 28 лет

Гражданство: Северная Ирландия

Нынешняя команда: свободный агент

Getty Images/Global Images Ukraine

Воспитанник академии «Ливерпуля» Райан Маклафлин десять лет назад считался невероятно талантливым правым защитником, способным при необходимости закрыть и левую «бровку». Он поиграл за юношеские и молодежную команду Северной Ирландии, а в 2014 году дебютировал за национальную сборную. В «Ливерпуле» добраться до первой команды Райану так и не удалось – на его счету остались полсотни матчей за молодежный состав «красных», после чего клуб попробовал наиграть Маклафлина в арендах в «Барнсли» и «Абердине», а затем отпустил свободным агентом в «Олдхэм». В настоящий момент правый фулбек и вовсе пребывает без команды, а крайним его клубом был скромный «Моркам» – коллектив из Лиги 1, которая являет собой третий дивизион в системе профессиональных лиг английского футбола.

Кириакос Пападопулос

Позиция: центральный защитник

Возраст: 30 лет

Гражданство: Греция

Нынешняя команда: «Университатя Крайова»

Getty Images/Global Images Ukraine

В Football Manager 2013 оказалось несколько действительно топовых центральных защитников из числа проспектов, но если Давиду Алабе и Рафаэлю Варану удалось реализовать свой потенциал в реальности, то вот грек Кириакос Пападопулос оказался в когорте неудачников. Его действительно выделяли десять лет назад, когда он выступал за немецкий «Шальке». Впоследствии греческому центрбеку посчастливилось перейти в «Байер», а затем – в «Лейпциг», но везде его сопровождали неудачи. Окончательно карьера Пападопулоса покатилась вниз после 2020 года, когда он покинул «Гамбург» и несколько месяцев не мог найти новую команду. Ей стала скромная хорватская «Локомотива», что и обозначило дальнейший карьерный вектор Кириакоса, успевшего даже сыграть 35 матчей за сборную Греции – «Аль-Фейха» (Саудовская Аравия), «Атромитос» (Греция), «Университатя Крайова» (Румыния)…

Стивен Кокер

Позиция: центральный защитник

Возраст: 30 лет

Гражданство: Сьерра-Леоне/Англия

Нынешняя команда: «Фатих Карагюмрюк»

Getty Images/Global Images Ukraine

Партнером Пападопулоса по футбольному несчастью оказался некогда очень перспективный центрбек из академии «Тоттенхэма» Стивен Кокер. В 2012 году этот футболист даже успел дебютировать за национальную сборную Англии, причем сразу же забил в товарищеском поединке в ворота Швеции (2:4), но тот эпизод оказался лишь краткосрочной минутой славы для Стивена. В дальнейшем он, после в целом не очень удачных попыток закрепиться в первой команде «Тоттенхэма» и ряде аренд в командах из низших английских дивизионов, за 9 миллионов евро переехал в «Кардифф», а спустя год – за 10 миллионов отбыл в «Куинз Парк Рейнджерс». В январе 2016-го его даже арендовал «Ливерпуль», решавший срочный вопрос по залатыванию кадровых дыр в обороне, но как и со сборной Англии это было лишь эпизодом на фоне достаточно серых карьерных будней. В январе 2019 года Кокер принял решение перебраться в Турцию, где сменил уже несколько команд («Аланьяспор», «Фенербахче», «Газиантеп»), а ныне играет за «Фатих Карагюмрюк». Примечательно также, что в конце 2021 года Стивен получил разрешение от ФИФА на смену футбольного гражданства, и ныне является игроком сборной Сьерра-Леоне, где ранее проживали родственники его родителей.

Тайлер Блэкетт

Позиция: левый защитник

Возраст: 28 лет

Гражданство: Англия

Нынешняя команда:«Цинциннати»

Getty Images/Global Images Ukraine

В сезоне-2012/13 «Манчестер Юнайтед» выиграл свое крайнее чемпионство, а команду еще возглавлял легендарный шотландец Алекс Фергюсон. После его ухода в стане «красных дьяволов» началась перестройка состава, и шанс проявить себя получили многие воспитанники академии. Тайлер Блэкетт мог уцепиться за свою возможность при Луи ван Гале, но сыграл только 12 матчей за первую команду «Манчестер Юнайтед», после чего пропал с радаров. Клуб на сезон отпустил его в аренду в «Селтик», где тот в основном просиживал штаны в резерве, после чего «красные дьяволы» приняли предложение на 1,8 миллиона евро по Блэкетту от «Рединга». В этой команде Тайлер играл регулярно в течение четырех сезонов, после чего ушел в «Ноттингем Форест», а в августе минувшего года отбыл за океан – в «Цинциннати», выступающий в МЛС. Дебютировать за национальную сборную Англии, хотя бы в товарищеском матче, этому левому фулбеку так и не посчастливилось…

Ромуло

Позиция: опорный полузащитник

Возраст: 32 года

Гражданство: Бразилия

Нынешняя команда: свободный агент

Getty Images/Global Images Ukraine

Так уж случилось, что в Football Manager 2023 потенциальный талант Ромуло ресечеры оценили выше, чем у некоего Каземиро, который впоследствии стал звездой «Реала» и ключевым футболистом сборной Бразилии, а ныне выступает за «Манчестер Юнайтед». Что касается Ромуло, то он летом 2012-го за 8 миллионов евро перебрался в московский «Спартак», где де-факто загубил карьеру. Номинально – из-за тяжелейшей травмы крестообразных связок, которая вывела его из строя на полтора года, но по сути, перебираясь за деньгами в рф, бразилец вряд ли мог претендовать на что-то большее, чем просто регулярное пополнение личного сейфа. В начале 2017 года Ромуло вернулся в Бразилию, и с тех пор успел поиграть за «Фламенго» и «Гремио». Затем его снова потянуло на заработки – на этот раз в китайский «Шицзячжуан Эвер Брайт», откуда он достаточно скоро был вынужден уехать. Крайним клубом в карьере Ромуло стал «Васко да Гама», а с 1 января этот опорник пребывает без команды, хотя в свое время сыграл 8 матчей и забил 1 мяч за национальную сборную Бразилии. Правда, все они носили товарищеский статус, когда «селесао» готовились к домашнему ЧМ-2014.

Джош Макэкран

Позиция: центральный полузащитник

Возраст: 29 лет

Гражданство: Англия

Нынешняя команда: «МК Донс»

Getty Images/Global Images Ukraine

На этого игрока в свое время полагались в «Челси». Макэкран дебютировал за «синих» в Премьер-лиге в сентябре 2010 года при Карло Анчелотти, когда ему было всего-навсего 17 лет. Причем в том сезоне на счету Джоша оказалось 9 матчей в АПЛ и 6 поединков в Лиге чемпионов, а потому неудивительно, почему он длительное время почитался молодой надеждой «Челси». Кто-то даже всерьез полагал, что Макэкрану по силам стать для «синих» новым Фрэнком Лэмпардом, но случилось все вовсе не так. Летом 2015 года, после ряда аренд, хавбек покинул «Челси», который выручил от продажи хавбека в «Брентфорд» всего лишь 1 миллион евро. После этого, по сути, о Джоше забыли, так как его карьера неизменно катится вниз – например, нынче он является игроком команды «МК Донс» из английской Лиги 1.

Мориц Ляйтнер

Позиция: центральный полузащитник

Возраст: 29 лет

Гражданство: Германия/Австрия

Нынешняя команда: свободный агент

Getty Images/Global Images Ukraine

Уроженец Мюнхена и воспитанник академии «Мюнхен 1860» Мориц Ляйтнер в январе 2011 года на правах свободного агента перешел в дортмундскую «Боруссию», где при Юргене Клоппе в 18 лет сумел дебютировать в Бундеслиге. После ухода Синдзи Кагавы в «Манчестер Юнайтед» молодой Ляйтнер начал получать заметно больше игровой практики в стане «черно-желтых», закрепив за собой статус невероятно перспективного игрока. Впрочем, со временем Мориц начал проигрывать конкуренцию, и это побудило «Боруссию» отдать его набираться опыта в аренду в «Штутгарт», а затем и вовсе продать в «Лацио» за скромные 1,5 миллиона евро. В Италии Ляйтнер также провалился, затем вернулся в Бундеслигу в «Аугсбург», но опять не преуспел и вынужден был отбыть на Туманный Альбион, но лишь в Чемпионшип, где его приютил «Норвич». Сезон-2021/22 хавбек провел уже в Швейцарии, где сыграл всего 9 матчей за «Цюрих», а затем оказался без контракта и в статусе свободного агента пребывает по сей день.

Альваро Вадильо

Позиция: правый вингер

Возраст: 28 лет

Гражданство: Испания

Нынешняя команда: «Эйбар» (в аренде из «Эспаньола»)

Getty Images/Global Images Ukraine

В 2012 году воспитанник академии «Бетиса» Альваро Вадильо казался очень и очень перспективным игроком атаки, а интерес к нему приписывали «Реалу», «Манчестер Юнайтед» и «Милану». Однако вскоре в карьеру Вадильо вмешались травмы – с сезона-2011/12 по сезон-2014/15 он дважды пережил разрывы крестообразных связок колена, из-за чего практически не вылезал из лазарета. Неудивительно, что в топ-клубах на него махнули рукой, да и «Бетис» был не против ухода Альваро свободным агентом в куда более скромную «Уэску». После того, по сути, о карьере Вадильо вспоминают лишь тогда, когда пишут тексты о нереализовавших себя из-за серьезных травм талантов. Ныне контракт вингера принадлежит «Эспаньолу», а сезон-2022/23 на правах аренды он проводит за второлиговый «Эйбар», где пока имеет минимум игровой практики.

Бернард

Позиция: левый вингер

Возраст: 30 лет

Гражданство: Бразилия

Нынешняя команда: «Панатинаикос»

Бернард почитался безумным талантом на родине, где в рядах «Атлетико Минейро» в 2013 году выиграл Копа Либертадорес. Интерес к физически не самому мощному, зато невероятно скоростному, юркому и техничному бразильцу проявляли многие топ-клубы Европы, но конкуренцию за право подписать вингера выиграл «Шахтер». Что правда, летом 2013 года «горнякам» для этого пришлось переписать трансферный рекорд и заплатить за Бернарда 25 миллионов евро. Впрочем, Мирче Луческу этот игрок сразу же не понравился, и румынский наставник в своем стиле принялся планомерно «сгнаивать» неподходящего футболиста в резерве. Поговаривали, что Бернарда приобрел лично президент «Шахтера» Ринат Ахметов, а Луческу просто поставили перед фактом. Но как и ранее в аналогичной ситуации с Нери Кастильо, тренер все-таки проявил свой нрав, а игрок захандрил, начал давать слезливые интервью на родине, чем еще больше накалял градус противостояний с тренером.

В «Шахтере» для Бернарда все переменилось с приходом на пост коуча Паулу Фонсеки. Бразилец воспрянул духом, раскрылся и, казалось бы, готов стать новым лидером команды, но его контракт с клубом истекал, а подписывать новый Бернард не пожелал. Он долго выжидал выгодного предложения, пока не получил таковое от «Эвертона», но там для бразильца относительно неплохим выдался лишь первый сезон. Через три года «ириски» не без облегчения продали Бернарда всего за 1 миллион евро в «Аль-Шарджу» из ОАЭ, а в августе 2022-го бразилец вернулся в Европу, но лишь в довольно унылый ныне греческий «Панатинаикос». А ведь когда-то его вызывали в расположение национальной сборной Бразилии, где он даже успел сыграть 14 поединков, в том числе и 3 – на домашнем для «селесао» чемпионате мира в 2014 году…

Анхело Энрикес

Позиция: центральный нападающий

Возраст: 28 лет

Гражданство: Чили

Нынешняя команда: «Медзь»

Getty Images/Global Images Ukraine

Летом 2012 года Алекс Фергюсон одобрил переход в «Манчестер Юнайтед» юного форварда «Универсидад де Чили» Анхело Энрикеса, за которого английский гранд заплатил 5,5 миллионов евро. На родине этот нападающий успел зарекомендовать себя отличной результативностью, но адаптироваться к английскому футболу в кратчайшие сроки так и не сумел, несмотря на то, что «красные дьяволы» отправляли Анхело набираться опыта в аренду в «Уиган». В итоге за первую команду «Манчестер Юнайтед» Энрикес не провел ни одного поединка, даже в кубковых баталиях, и в 2015 году за 1,7 миллиона евро был продан загребскому «Динамо». Хорваты воспользовались опцией выкупа после аренды чилийца, ведь в первом сезоне за эту команду Энрикес забил 20 мячей в 27 поединках чемпионата, но затем у него наступил продолжительный спад, а карьера еще больше пошла под откос. В какой-то момент в Анхело поверили в мексиканском «Атласе», но ненадолго, и в 2018-м форвард был вынужден вернуться в родной «Универсидад де Чили». Летом минувшего года подался в Бразилию, где поиграл за «Форталезу», а с лета нынешнего года экс-форвард МЮ выступает в Польше за «Медзь» из Легницы, причем пока демонстрирует пристойную результативность, но «феномен дебютного сезона» в карьере этого нападающего уже случался ранее…