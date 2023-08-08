ОФИЦИАЛЬНО. Муравский подписал полноценный контракт с клубом ЛНЗ

Защитник Назарий Муравский подписал полноценный контракт с ЛНЗ Черкассы.

8 августа «фиолетовые» официально заключили соглашение с 23-летним футболистом.

До этого защитник играл за ЛНЗ полгода на правах аренды из Львова (7 матчей, 1 гол).

Воспитанник донецкого Шахтера ранее также выступал за клуб Мариуполь.