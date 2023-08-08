Украина. Премьер лига08 августа 2023, 20:43 | Обновлено 08 августа 2023, 20:54
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ОФИЦИАЛЬНО. Муравский подписал полноценный контракт с клубом ЛНЗ
Полгода защитник играл на правах аренды из «Львова»
08 августа 2023, 20:43 | Обновлено 08 августа 2023, 20:54
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Защитник Назарий Муравский подписал полноценный контракт с ЛНЗ Черкассы.
8 августа «фиолетовые» официально заключили соглашение с 23-летним футболистом.
До этого защитник играл за ЛНЗ полгода на правах аренды из Львова (7 матчей, 1 гол).
Воспитанник донецкого Шахтера ранее также выступал за клуб Мариуполь.
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