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Украина. Премьер лига
08 августа 2023, 20:43 | Обновлено 08 августа 2023, 20:54
504
0

ОФИЦИАЛЬНО. Муравский подписал полноценный контракт с клубом ЛНЗ

Полгода защитник играл на правах аренды из «Львова»

08 августа 2023, 20:43 | Обновлено 08 августа 2023, 20:54
504
0
ОФИЦИАЛЬНО. Муравский подписал полноценный контракт с клубом ЛНЗ
ЛНЗ. Назарий Муравский

Защитник Назарий Муравский подписал полноценный контракт с ЛНЗ Черкассы.

8 августа «фиолетовые» официально заключили соглашение с 23-летним футболистом.

До этого защитник играл за ЛНЗ полгода на правах аренды из Львова (7 матчей, 1 гол).

Воспитанник донецкого Шахтера ранее также выступал за клуб Мариуполь.

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Назарий Муравский ЛНЗ Черкассы трансферы УПЛ трансферы Львов
Источник ФК ЛНЗ
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