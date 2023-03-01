ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ арендовал у аутсайдера УПЛ воспитанника Шахтера

Украинский футбольный клуб ЛНЗ, который выступает в Первой лиге Украины, объявил об аренде 23-летнего центрального защитника Назария Муравского из «Львова».

23-летний Муравский является воспитанником донецкого «Шахтера», но за основную команду «горняков» так и не сыграл. В молодежных командах «Шахтера» Назарий провел три сезона. В текущем сезоне Назарий сыграл 14 поединков в составе «Львова», но не отметился результативными действиями.

Контракт футболиста с львовским клубом действителен до конца 2024 года.