ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ арендовал у аутсайдера УПЛ воспитанника Шахтера
Назарий Муравский покинул «Львов»
Украинский футбольный клуб ЛНЗ, который выступает в Первой лиге Украины, объявил об аренде 23-летнего центрального защитника Назария Муравского из «Львова».
23-летний Муравский является воспитанником донецкого «Шахтера», но за основную команду «горняков» так и не сыграл. В молодежных командах «Шахтера» Назарий провел три сезона. В текущем сезоне Назарий сыграл 14 поединков в составе «Львова», но не отметился результативными действиями.
Контракт футболиста с львовским клубом действителен до конца 2024 года.
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