Лацио может подписать легенду Интера
Самир Ханданович не собирается завершать карьеру
Легенда и экс-капитан «Интера» Самир Ханданович может продолжить карьеру в «Лацио». Об этом сообщают итальянские СМИ.
Агенты 39-летнего словенца предложили услуги голкипера римскому клубу, который сейчас ищет второго вратаря после ухода Луиша Машимиану в «Альмерию». «Лацио» пытался подписать Эмиля Аудеро из «Сампдории», но тот находится в шаге от перехода в «Интер».
Ханданович сейчас находится в статусе свободного агента после того, как его контракт с «Интером» истек в конце июня. Ранее словенец уже выступал за «Лацио» во второй половине сезона 2005/2006, но провел за римлян лишь один матч.
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