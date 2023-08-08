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Италия
08 августа 2023, 19:59 |
194
0

Лацио может подписать легенду Интера

Самир Ханданович не собирается завершать карьеру

08 августа 2023, 19:59 |
194
0
Лацио может подписать легенду Интера
ФК Интер. Самир Ханданович

Легенда и экс-капитан «Интера» Самир Ханданович может продолжить карьеру в «Лацио». Об этом сообщают итальянские СМИ.

Агенты 39-летнего словенца предложили услуги голкипера римскому клубу, который сейчас ищет второго вратаря после ухода Луиша Машимиану в «Альмерию». «Лацио» пытался подписать Эмиля Аудеро из «Сампдории», но тот находится в шаге от перехода в «Интер».

Ханданович сейчас находится в статусе свободного агента после того, как его контракт с «Интером» истек в конце июня. Ранее словенец уже выступал за «Лацио» во второй половине сезона 2005/2006, но провел за римлян лишь один матч.

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Самир Ханданович Лацио свободный агент
Источник Goal.com
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