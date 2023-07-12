ОФИЦИАЛЬНО. Капитан Интера покинул клуб

«Интер» официально сообщил о том, что многолетний голкипер и капитан команды Самир Ханданович покинул клуб. Контракт 38-летнего словенца истек 30 июня, и после этого будущее вратаря оставалось под вопросом.

Ханданович выступал за «Интер» с лета 2012 года. Суммарно провел за клуб 455 матчей и выиграл 5 трофеев: чемпионат Италии-2021, а также Кубки и Суперкубки Италии 2022 и 2023 годов. Также выходил с командой в финалы Лиги Европы-2020 и Лиги чемпионов-2023.