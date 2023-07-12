Италия12 июля 2023, 18:33 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Капитан Интера покинул клуб
Карьера Самира Хандановича в «Интере» завершена
12 июля 2023, 18:33 |
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«Интер» официально сообщил о том, что многолетний голкипер и капитан команды Самир Ханданович покинул клуб. Контракт 38-летнего словенца истек 30 июня, и после этого будущее вратаря оставалось под вопросом.
Ханданович выступал за «Интер» с лета 2012 года. Суммарно провел за клуб 455 матчей и выиграл 5 трофеев: чемпионат Италии-2021, а также Кубки и Суперкубки Италии 2022 и 2023 годов. Также выходил с командой в финалы Лиги Европы-2020 и Лиги чемпионов-2023.
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