ОФИЦИАЛЬНО. Аргентинец перешел в Тоттенхэм. Замена Гарри Кейну?

Лондонский «Тоттенхэм» официально подписал 19-летнего аргентинского нападающего Алехо Велиса.

«Шпоры» заплатят клубу «Росарио Сентраль» 15 миллионов евро за трансфер молодого игрока.

Несмотря на свой юный возраст, Алехо уже провел 62 игры на взрослом уровне, отличившись в них 19 голами. Также на счету страйкера 2 ассиста.

Вполне возможно, что нападающий станет заменой 30-летнему Гарри Кейну, которого очень хочет видеть в своем составе мюнхенская «Бавария».