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Англия
08 августа 2023, 20:41 | Обновлено 08 августа 2023, 21:00
1832
0

ОФИЦИАЛЬНО. Аргентинец перешел в Тоттенхэм. Замена Гарри Кейну?

Шпоры объявили о подписании молодого нападающего Алехо Велиса

08 августа 2023, 20:41 | Обновлено 08 августа 2023, 21:00
1832
0
ОФИЦИАЛЬНО. Аргентинец перешел в Тоттенхэм. Замена Гарри Кейну?
Tottenham Hotspur. Алехо Велис

Лондонский «Тоттенхэм» официально подписал 19-летнего аргентинского нападающего Алехо Велиса.

«Шпоры» заплатят клубу «Росарио Сентраль» 15 миллионов евро за трансфер молодого игрока.

Несмотря на свой юный возраст, Алехо уже провел 62 игры на взрослом уровне, отличившись в них 19 голами. Также на счету страйкера 2 ассиста.

Вполне возможно, что нападающий станет заменой 30-летнему Гарри Кейну, которого очень хочет видеть в своем составе мюнхенская «Бавария».

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Алехо Велис Тоттенхэм Росарио Сентраль трансферы трансферы АПЛ Гарри Кейн
Источник ФК Тоттенхэм
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