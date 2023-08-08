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  4. Олейникова добыла дебютную победу в основе 100-тысячника ITF
ITF
08 августа 2023, 19:15 | Обновлено 08 августа 2023, 19:39
358
4

Олейникова добыла дебютную победу в основе 100-тысячника ITF

Александра успешно выступает на соревнованиях в Маспаломасе

08 августа 2023, 19:15 | Обновлено 08 августа 2023, 19:39
358
4
Олейникова добыла дебютную победу в основе 100-тысячника ITF
ITF. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (№559 WTA) пробилась во второй раунд основной сетки на турнире ITF W100 в Маспаломасе (Испания).

В первом круге основы украинка, которая преодолела квалификацию, оказалась сильнее Сады Нахиманы из Бурунди (№275 WTA).

Маспаломас. Первый круг
Александра Олейникова (Украина) – Сада Нахимана (Бурунди) – 6:2, 7:5

Это была первая встреча теннисисток и дебютный матч Александры в основе турниров такой категории.

В следующем раунде украинка сразится против четвертой сеяной Сары Еррани (№118 WTA).

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Сада Нахимана Александра Олейникова ITF Маспаломас
Источник Sport.ua
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Александр Ад
молодець!Вперед за Стародубцевою...
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