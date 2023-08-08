Олейникова добыла дебютную победу в основе 100-тысячника ITF
Александра успешно выступает на соревнованиях в Маспаломасе
Украинская теннисистка Александра Олейникова (№559 WTA) пробилась во второй раунд основной сетки на турнире ITF W100 в Маспаломасе (Испания).
В первом круге основы украинка, которая преодолела квалификацию, оказалась сильнее Сады Нахиманы из Бурунди (№275 WTA).
Маспаломас. Первый круг
Александра Олейникова (Украина) – Сада Нахимана (Бурунди) – 6:2, 7:5
Это была первая встреча теннисисток и дебютный матч Александры в основе турниров такой категории.
В следующем раунде украинка сразится против четвертой сеяной Сары Еррани (№118 WTA).
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