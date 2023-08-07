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  4. Олейникова пробилась в основу 100-тысячника ITF в Испании
ITF
07 августа 2023, 17:19 | Обновлено 07 августа 2023, 17:20
206
1

Олейникова пробилась в основу 100-тысячника ITF в Испании

Украинская теннисистка впервый сыграет в основной сетке турнира такой категории

07 августа 2023, 17:19 | Обновлено 07 августа 2023, 17:20
206
1
Олейникова пробилась в основу 100-тысячника ITF в Испании
ITF. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (№564 WTA) успешно прошла квалификацию на турнире ITF W100 в Маспаломасе (Испания).

В первом круге отборочного турнира украинка обыграла Эмму ван Поппел из Нидерландов. в финале квалификации – Эмили Эпплтон из Великобритании.

Маспаломас. 1/2 финала квалификации
Александра Олейникова (Украина) – Эмма ван Поппел (Нидерланды) – 6:0, 6:2

Маспаломас. Финал квалификации
Александра Олейникова (Украина) – Эмили Эпплтон (Великобритания) – 6:1, 6:3.

22-летняя Александра Олейникова впервые сыграет в основной сетке турнира ITF W100

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Александра Олейникова Эмма Ван Поппель ITF Маспаломас Эмили Эпплтон
Источник Sport.ua
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