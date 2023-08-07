Олейникова пробилась в основу 100-тысячника ITF в Испании
Украинская теннисистка впервый сыграет в основной сетке турнира такой категории
Украинская теннисистка Александра Олейникова (№564 WTA) успешно прошла квалификацию на турнире ITF W100 в Маспаломасе (Испания).
В первом круге отборочного турнира украинка обыграла Эмму ван Поппел из Нидерландов. в финале квалификации – Эмили Эпплтон из Великобритании.
Маспаломас. 1/2 финала квалификации
Александра Олейникова (Украина) – Эмма ван Поппел (Нидерланды) – 6:0, 6:2
Маспаломас. Финал квалификации
Александра Олейникова (Украина) – Эмили Эпплтон (Великобритания) – 6:1, 6:3.
22-летняя Александра Олейникова впервые сыграет в основной сетке турнира ITF W100
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