Днепр-1 отклонил два предложения по Сватку
Игроком интересовался не только «Лудогорец», но и «Адана Демирспор»
«Днепр-1» действительно получил от «Лудогорца» предложение в размере 1 миллиона евро по капитану команды Александру Сватку. Эту информацию подтвердил журналист Игорь Бурбас.
По его информации, это предложение поступило вице-чемпионам Украины еще три недели назал и было отклонено. Также «Днепр-1» получил предложение и от турецкого «Адана Демирспора», но и оно было отклонено.
«Днепр-1» оценивает защитника выше, чем в 1 миллион евро. Потенциальным покупателям для подписания Сватка придется выплатить прописанную у него в контракте клаусулу.
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