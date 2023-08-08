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  4. Днепр-1 отклонил два предложения по Сватку
Украина. Премьер лига
08 августа 2023, 17:56 |
965
0

Днепр-1 отклонил два предложения по Сватку

Игроком интересовался не только «Лудогорец», но и «Адана Демирспор»

08 августа 2023, 17:56 |
965
0
Днепр-1 отклонил два предложения по Сватку
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Сваток

«Днепр-1» действительно получил от «Лудогорца» предложение в размере 1 миллиона евро по капитану команды Александру Сватку. Эту информацию подтвердил журналист Игорь Бурбас.

По его информации, это предложение поступило вице-чемпионам Украины еще три недели назал и было отклонено. Также «Днепр-1» получил предложение и от турецкого «Адана Демирспора», но и оно было отклонено.

«Днепр-1» оценивает защитника выше, чем в 1 миллион евро. Потенциальным покупателям для подписания Сватка придется выплатить прописанную у него в контракте клаусулу.

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Днепр-1 Александр Сваток Лудогорец Адана Демирспор трансферы трансферы УПЛ Игорь Бурбас
Источник Игорь Бурбас
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