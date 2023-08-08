Днепр-1 отклонил два предложения по Сватку

«Днепр-1» действительно получил от «Лудогорца» предложение в размере 1 миллиона евро по капитану команды Александру Сватку. Эту информацию подтвердил журналист Игорь Бурбас.

По его информации, это предложение поступило вице-чемпионам Украины еще три недели назал и было отклонено. Также «Днепр-1» получил предложение и от турецкого «Адана Демирспора», но и оно было отклонено.

«Днепр-1» оценивает защитника выше, чем в 1 миллион евро. Потенциальным покупателям для подписания Сватка придется выплатить прописанную у него в контракте клаусулу.