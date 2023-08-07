Болгарский клуб предложил 1 миллион евро за капитана Днепра-1
Александр Сваток может покинуть клуб
Болгарский «Лудогорец» предложил «Днепру-1» примерно 1 миллион евро за защитника и капитана команды Александра Сватка. Об этом сообщает журналист Игорь Цыганык.
По его информации, на данный момент прогресса в переговорах нет. Однако предложение «Лудогорца» остается в силе.
Напомним, 28-летний Сваток выступает за «Днепр-1» с января 2020 года. В прошлом сезоне на счету 28-летнего защитника 1 гол и 1 ассист в 35 матчах за «Днепр-1» во всех турнирах.
Вчера «Днепр-1» продал в «Жирону» своего форварда Артема Довбика.
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