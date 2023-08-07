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  4. Болгарский клуб предложил 1 миллион евро за капитана Днепра-1
Украина. Премьер лига
07 августа 2023, 20:56 |
1266
3

Болгарский клуб предложил 1 миллион евро за капитана Днепра-1

Александр Сваток может покинуть клуб

07 августа 2023, 20:56 |
1266
3
Болгарский клуб предложил 1 миллион евро за капитана Днепра-1
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Сваток

Болгарский «Лудогорец» предложил «Днепру-1» примерно 1 миллион евро за защитника и капитана команды Александра Сватка. Об этом сообщает журналист Игорь Цыганык.

По его информации, на данный момент прогресса в переговорах нет. Однако предложение «Лудогорца» остается в силе.

Напомним, 28-летний Сваток выступает за «Днепр-1» с января 2020 года. В прошлом сезоне на счету 28-летнего защитника 1 гол и 1 ассист в 35 матчах за «Днепр-1» во всех турнирах.

Вчера «Днепр-1» продал в «Жирону» своего форварда Артема Довбика.

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Лудогорец Александр Сваток Днепр-1 трансферы трансферы УПЛ Игорь Цыганык
Источник Циганик LIVE
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Ігор Бойко
Більше ніколи ніхто не дасть. Пограє ще 2-3 роки і в який небуть Верес, чи в серіал перейде догравати
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0
u6464u
За такі гроші , такого гравця  аж бігом, краще молодого когось підтягувати, Сваток уже все що міг показав .
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0
Gargantua
я бы отпустил
там Горин есть, он не хуже.
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0
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