ФОТО. Манчестер Юнайтед презентовал третью форму
«Красные дьяволы» будут играть в белом
«Манчестер Юнайтед» вместе с техническим спонсором клуба, немецкой компанией «Adidas», презентовал свой третий комплект формы на сезон 2023/2024.
Он выполнен в белом цвете с красными элементами. В презентации формы принимал участие в том числе и легендарный ирландский полузащитник, бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин.
Напомним, в конце июля «Манчестер Юнайтед» продлил контракт с «Adidas» до 2035 года. «Красные дьяволы» будут зарабатывать до данному соглашению не менее 90 миллионов фунтов в год.
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