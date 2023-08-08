Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Манчестер Юнайтед презентовал третью форму
Англия
08 августа 2023, 17:23 |
583
0

ФОТО. Манчестер Юнайтед презентовал третью форму

«Красные дьяволы» будут играть в белом

08 августа 2023, 17:23 |
583
0
ФОТО. Манчестер Юнайтед презентовал третью форму
ФК Манчестер Юнайтед

«Манчестер Юнайтед» вместе с техническим спонсором клуба, немецкой компанией «Adidas», презентовал свой третий комплект формы на сезон 2023/2024.

Он выполнен в белом цвете с красными элементами. В презентации формы принимал участие в том числе и легендарный ирландский полузащитник, бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин.

Напомним, в конце июля «Манчестер Юнайтед» продлил контракт с «Adidas» до 2035 года. «Красные дьяволы» будут зарабатывать до данному соглашению не менее 90 миллионов фунтов в год.

По теме:
Виноват экс-игрок Шахтера. Известно, почему Хойлунд все еще без номера в МЮ
В Ман Юнайтед ожидают, что смогут продать Фреда на следующей неделе
Зацепился за ограждение. Матч Минай – ЛНЗ прерывался по необычной причине
Манчестер Юнайтед игровая форма фото
Источник ФК Манчестер Юнайтед
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фото Мудрика – на обложке страницы Челси в Твиттере
Футбол | 07 августа 2023, 19:53 1
Фото Мудрика – на обложке страницы Челси в Твиттере
Фото Мудрика – на обложке страницы Челси в Твиттере

На украинского вингера рассчитывают в Лондоне

Барселона подписала одного из самых перспективных вингеров мира
Футбол | 08 августа 2023, 14:39 0
Барселона подписала одного из самых перспективных вингеров мира
Барселона подписала одного из самых перспективных вингеров мира

Немецкий левый полузащитник Ноа Дарвич подписал контракт с «Барселоной» 

Источник: Неймар станет одноклубником Мудрика
Футбол | 08.08.2023, 10:36
Источник: Неймар станет одноклубником Мудрика
Источник: Неймар станет одноклубником Мудрика
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Теннис | 08.08.2023, 04:25
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Патрик ВАН ЛЕУВЕН: «Считаю, что мы развиваемся»
Футбол | 08.08.2023, 11:16
Патрик ВАН ЛЕУВЕН: «Считаю, что мы развиваемся»
Патрик ВАН ЛЕУВЕН: «Считаю, что мы развиваемся»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Цыганков забил за Жирону в матче против Лацио
ВИДЕО. Цыганков забил за Жирону в матче против Лацио
06.08.2023, 22:29 7
Футбол
Довбик дебютировал. Жирона с голом Цыганкова выиграла Трофей Коста Брава
Довбик дебютировал. Жирона с голом Цыганкова выиграла Трофей Коста Брава
06.08.2023, 22:57
Футбол
Стало известно, какой номер получил Довбик в Жироне
Стало известно, какой номер получил Довбик в Жироне
06.08.2023, 21:53 6
Футбол
Закончили на 1,5 минуты раньше. Украина проиграла спарринг Нидерландам
Закончили на 1,5 минуты раньше. Украина проиграла спарринг Нидерландам
07.08.2023, 15:41 2
Баскетбол
Майк Тайсон сделал неожиданное признание в прогнозе на бой Усик – Дюбуа
Майк Тайсон сделал неожиданное признание в прогнозе на бой Усик – Дюбуа
07.08.2023, 13:59
Бокс
Понадобилась лотерея. Арсенал вырвал у Манчестер Сити Суперкубок Англии
Понадобилась лотерея. Арсенал вырвал у Манчестер Сити Суперкубок Англии
06.08.2023, 20:20 13
Футбол
Украина впервые выиграла медаль чемпионата Европы по пляжному волейболу
Украина впервые выиграла медаль чемпионата Европы по пляжному волейболу
06.08.2023, 18:50 6
Волейбол
Неудачный тай-брейк. Калинина уступила Стивенс в первом раунде в Монреале
Неудачный тай-брейк. Калинина уступила Стивенс в первом раунде в Монреале
08.08.2023, 04:50 3
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем