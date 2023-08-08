ФОТО. Манчестер Юнайтед презентовал третью форму

«Манчестер Юнайтед» вместе с техническим спонсором клуба, немецкой компанией «Adidas», презентовал свой третий комплект формы на сезон 2023/2024.

Он выполнен в белом цвете с красными элементами. В презентации формы принимал участие в том числе и легендарный ирландский полузащитник, бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин.

Напомним, в конце июля «Манчестер Юнайтед» продлил контракт с «Adidas» до 2035 года. «Красные дьяволы» будут зарабатывать до данному соглашению не менее 90 миллионов фунтов в год.