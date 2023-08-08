Сергей РЕБРОВ: «У нас есть поддержка в Европе»

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров в интервью клубному каналу «Шахтера» рассказал о своем участии в благотворительном матче Game4Ukraine (5 августа):

«Считаю, это очень важная вещь для нашей страны. У нас есть поддержка в Европе, у нас есть поддержка звезд футбола. Они показывают это на поле своим присутствием. Я уверен, что эта помощь, этот матч помогут тем детям, тем людям, которые в этом действительно нуждаются.

Мы рассказывали всем участникам поединка, что происходит в Украине. Они действительно слушали, они помогают даже без этого матча, им не надо и напоминать. То, что они делают сейчас — это действительно очень важно для нас.

Как я получил приглашение на этот матч? Мне позвонили Зинченко и Шевченко и пригласили. Не было никаких мыслей, я сразу сказал: «Да». Я очень рад присутствовать на этой встрече. Я уверен, что мы сейчас объединились, мы вместе. Уверен, что очень скоро мы одержим нашу победу. Все находящиеся здесь, все люди в Европе поддерживают нас. Я уверен, что всем миром мы вместе победим».