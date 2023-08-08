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08 августа 2023, 15:15 |
263
0

Сергей РЕБРОВ: «У нас есть поддержка в Европе»

Тренер сборной Украины – о Game4Ukraine

08 августа 2023, 15:15 |
263
0
Сергей РЕБРОВ: «У нас есть поддержка в Европе»
United24. Сергей Ребров (слева) и Андрей Шевченко

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров в интервью клубному каналу «Шахтера» рассказал о своем участии в благотворительном матче Game4Ukraine (5 августа):

«Считаю, это очень важная вещь для нашей страны. У нас есть поддержка в Европе, у нас есть поддержка звезд футбола. Они показывают это на поле своим присутствием. Я уверен, что эта помощь, этот матч помогут тем детям, тем людям, которые в этом действительно нуждаются.

Мы рассказывали всем участникам поединка, что происходит в Украине. Они действительно слушали, они помогают даже без этого матча, им не надо и напоминать. То, что они делают сейчас — это действительно очень важно для нас.

Как я получил приглашение на этот матч? Мне позвонили Зинченко и Шевченко и пригласили. Не было никаких мыслей, я сразу сказал: «Да». Я очень рад присутствовать на этой встрече. Я уверен, что мы сейчас объединились, мы вместе. Уверен, что очень скоро мы одержим нашу победу. Все находящиеся здесь, все люди в Европе поддерживают нас. Я уверен, что всем миром мы вместе победим».

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Сергей Ребров Game4Ukraine благотворительные матчи российско-украинская война
Источник Динамо Киев от Шурика
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