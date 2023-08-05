Англия05 августа 2023, 18:56 |
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ФОТО. Шевченко встретился с Ребровым перед Game4Ukraine
Легендарная пара форвардов сегодня выйдет на поле
05 августа 2023, 18:56 |
2144
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Сегодня легендарная пара форвардов «Динамо» Киев конца 90-х, Андрей Шевченко и Сергей Ребров, вместе сыграют в составе одной команды в благотворительном матче Game4Ukraine.
Накануне матча бывший и нынешний главный тренер сборной Украины встретились в Лондоне:
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