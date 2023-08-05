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  4. ФОТО. Шевченко встретился с Ребровым перед Game4Ukraine
Англия
05 августа 2023, 18:56 |
2144
0

ФОТО. Шевченко встретился с Ребровым перед Game4Ukraine

Легендарная пара форвардов сегодня выйдет на поле

05 августа 2023, 18:56 |
2144
0
ФОТО. Шевченко встретился с Ребровым перед Game4Ukraine
United24. Андрей Шевченко

Сегодня легендарная пара форвардов «Динамо» Киев конца 90-х, Андрей Шевченко и Сергей Ребров, вместе сыграют в составе одной команды в благотворительном матче Game4Ukraine.

Накануне матча бывший и нынешний главный тренер сборной Украины встретились в Лондоне:

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Где смотреть онлайн благотворительный матч в Лондоне Game4Ukraine
Андрей Шевченко Сергей Ребров фото Game4Ukraine
Источник Sport.ua
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