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  4. Рейтинг WTA. Костюк и Стародубцева обновили личные рекорды
WTA
08 августа 2023, 14:50 |
881
0

Рейтинг WTA. Костюк и Стародубцева обновили личные рекорды

Джессика Пегула вернулась в топ-3

08 августа 2023, 14:50 |
881
0
Рейтинг WTA. Костюк и Стародубцева обновили личные рекорды
Getty Images/Global Images Ukraine. Кори Гауфф

На прошлой неделе женщины сыграли хардовые турниры WTA 500 в Вашингтоне и WTA 250 в Праге.

На более крупных соревнованиях в США победила 19-летняя Кори Гауфф, она укрепилась на седьмой строчке мирового рейтинга. На восьмую переместилась финалистка Мария Саккари, которая потеснила Петру Квитову.

Соревнования в Праге немного затянулись, из-за чего новая редакция рейтинга вышла позже обычного. В понедельник победу в финальном матче одержала лаки-лузер Нао Хибино, это позволило японке вернуться в первую сотню мировой классификации. Финалистка Линда Носкова приблизилась к первой полусотне (52), в которую ранее уже заходила.

Также стоит отметить, что Джессика Пегула опередила Елену Рыбакину и вернулась в топ-3.

Топ-10 рейтинга WTA

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поднялась на одну позицию, по две строчки добавили Марта Костюк и Леся Цуренко. Марта, кстати, обновила личное достижение (32). Ангелина Калинина осталась на своем месте, Катерина Байндл спрогрессировала на 10 мест. В топ-200 впервые пробилась Юлия Стародубцева.

Украинки в рейтинге WTA

В парном рейтинга Людмила Киченок осталась 16-й, Марта Костюк поднялась на 28-е место, Надежда Киченок – на 56-е.

Украинки в топ-200 парного рейтинга WTA

В Чемпионской гонке Гауфф поднялась в первую восьмерку, Каролина Мухова опустилась на 9 место.

Чемпионская гонка WTA

Элина Свитолина уже в топ-20 Чемпионской гонки. В первой тридцатке также находятся Ангелина Калинина и Марта Костюк, Леся Цуренко немного позиций потеряла. Катерина Байндл здесь также поднялась на десяток мест, у остальных без особых изменений.

Украинки в Чемпионской гонке WTA

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Катерина Володько (Бондаренко) рейтинг WTA Надежда Киченок Людмила Киченок Леся Цуренко Элина Свитолина Катерина Байндл (Козлова) Ангелина Калинина Даяна Ястремская Катарина Завацкая Марта Костюк Дарья Снигур Ига Свёнтек Анастасия Соболева Александра Олейникова Юлия Стародубцева Кори Гауфф Мария Саккари Нао Хибино Линда Носкова
Источник Sport.ua
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