Рейтинг WTA. Костюк и Стародубцева обновили личные рекорды
Джессика Пегула вернулась в топ-3
На прошлой неделе женщины сыграли хардовые турниры WTA 500 в Вашингтоне и WTA 250 в Праге.
На более крупных соревнованиях в США победила 19-летняя Кори Гауфф, она укрепилась на седьмой строчке мирового рейтинга. На восьмую переместилась финалистка Мария Саккари, которая потеснила Петру Квитову.
Соревнования в Праге немного затянулись, из-за чего новая редакция рейтинга вышла позже обычного. В понедельник победу в финальном матче одержала лаки-лузер Нао Хибино, это позволило японке вернуться в первую сотню мировой классификации. Финалистка Линда Носкова приблизилась к первой полусотне (52), в которую ранее уже заходила.
Также стоит отметить, что Джессика Пегула опередила Елену Рыбакину и вернулась в топ-3.
Топ-10 рейтинга WTA
Первая ракетка Украины Элина Свитолина поднялась на одну позицию, по две строчки добавили Марта Костюк и Леся Цуренко. Марта, кстати, обновила личное достижение (32). Ангелина Калинина осталась на своем месте, Катерина Байндл спрогрессировала на 10 мест. В топ-200 впервые пробилась Юлия Стародубцева.
Украинки в рейтинге WTA
В парном рейтинга Людмила Киченок осталась 16-й, Марта Костюк поднялась на 28-е место, Надежда Киченок – на 56-е.
Украинки в топ-200 парного рейтинга WTA
В Чемпионской гонке Гауфф поднялась в первую восьмерку, Каролина Мухова опустилась на 9 место.
Чемпионская гонка WTA
Элина Свитолина уже в топ-20 Чемпионской гонки. В первой тридцатке также находятся Ангелина Калинина и Марта Костюк, Леся Цуренко немного позиций потеряла. Катерина Байндл здесь также поднялась на десяток мест, у остальных без особых изменений.
Украинки в Чемпионской гонке WTA
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