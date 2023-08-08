Рейтинг WTA. Костюк и Стародубцева обновили личные рекорды

На прошлой неделе женщины сыграли хардовые турниры WTA 500 в Вашингтоне и WTA 250 в Праге.

На более крупных соревнованиях в США победила 19-летняя Кори Гауфф, она укрепилась на седьмой строчке мирового рейтинга. На восьмую переместилась финалистка Мария Саккари, которая потеснила Петру Квитову.

Соревнования в Праге немного затянулись, из-за чего новая редакция рейтинга вышла позже обычного. В понедельник победу в финальном матче одержала лаки-лузер Нао Хибино, это позволило японке вернуться в первую сотню мировой классификации. Финалистка Линда Носкова приблизилась к первой полусотне (52), в которую ранее уже заходила.

Также стоит отметить, что Джессика Пегула опередила Елену Рыбакину и вернулась в топ-3.

Топ-10 рейтинга WTA

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поднялась на одну позицию, по две строчки добавили Марта Костюк и Леся Цуренко. Марта, кстати, обновила личное достижение (32). Ангелина Калинина осталась на своем месте, Катерина Байндл спрогрессировала на 10 мест. В топ-200 впервые пробилась Юлия Стародубцева.

Украинки в рейтинге WTA

В парном рейтинга Людмила Киченок осталась 16-й, Марта Костюк поднялась на 28-е место, Надежда Киченок – на 56-е.

Украинки в топ-200 парного рейтинга WTA

В Чемпионской гонке Гауфф поднялась в первую восьмерку, Каролина Мухова опустилась на 9 место.

Чемпионская гонка WTA

Элина Свитолина уже в топ-20 Чемпионской гонки. В первой тридцатке также находятся Ангелина Калинина и Марта Костюк, Леся Цуренко немного позиций потеряла. Катерина Байндл здесь также поднялась на десяток мест, у остальных без особых изменений.

Украинки в Чемпионской гонке WTA