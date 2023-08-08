Определилась соперница Завацкой по 2-му кругу турнира WTA в Польше

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№195 WTA) узнала соперницу по второму кругу турнира WTA 125 в польских Козерках.

Путевку в 1/4 финала турнира 23-летняя уроженка Луцка разыграет во встрече с немкой Евой Лис (№150 WTA), которая стартовала с победы над Вероникой Эвальд (№1075 WTA) из Польши – 6:1, 6:2.

Завацкая, напомним, в первом раунде переиграла Мону Бартель из Германии (№226 WTA) – 6:2, 7:5.