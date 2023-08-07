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WTA
07 августа 2023, 15:53 | Обновлено 07 августа 2023, 15:54
548
1

Завацкая выиграла первый матч за два месяца

Катарина обыграла Мону Бартель на соревнованиях в Польше

07 августа 2023, 15:53 | Обновлено 07 августа 2023, 15:54
548
1
Завацкая выиграла первый матч за два месяца
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№195 WTA) успешно стартовала на турнире WTA 125 в польских Козерках.

В первом раунде украинка переиграла Мону Бартель из Германии (№226 WTA).

Козерки. Первый круг
Катарина Завацкая (Украина) – Мона Бартель (Германия) – 6:2, 7:5

Это был первый матч между теннисистками. Катарина до этого проиграла четыре матч подряд.

В следующем раунде Завацкая сыграет против Вероники Эвальд (№1075 WTA) или Евы Лис (№150 WTA).

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Мона Бартель Катарина Завацкая WTA Козерки
Источник Sport.ua
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Володимир Коваленко
Катаріно , збадьорися ! Тренуйся до копті . І ти в,їдеш на коні до першої сотні.
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