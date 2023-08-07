Завацкая выиграла первый матч за два месяца
Катарина обыграла Мону Бартель на соревнованиях в Польше
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№195 WTA) успешно стартовала на турнире WTA 125 в польских Козерках.
В первом раунде украинка переиграла Мону Бартель из Германии (№226 WTA).
Козерки. Первый круг
Катарина Завацкая (Украина) – Мона Бартель (Германия) – 6:2, 7:5
Это был первый матч между теннисистками. Катарина до этого проиграла четыре матч подряд.
В следующем раунде Завацкая сыграет против Вероники Эвальд (№1075 WTA) или Евы Лис (№150 WTA).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В минувшем месяце израильский вингер подписал со «шпорами» контракт до лета 2028 года
Валерий Василенко – о самом громком в нынешнее межсезонье трансфере украинского футболиста