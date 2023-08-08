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Англия
08 августа 2023, 13:09 | Обновлено 08 августа 2023, 13:13
3701
8

ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик – новая десятка Челси

Украинец получил игровой номер на сезон-2023/2024

08 августа 2023, 13:09 | Обновлено 08 августа 2023, 13:13
3701
8
ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик – новая десятка Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Лондонский клуб «Челси» презентовал ростер команды на предстоящий сезон 2023/2024 гг. с игровыми номерами.

Украинский полузащитник «пенсионеров» Михаил Мудрик в новой кампании будет играть под 10-м номером.

Напомним, игроком «Челси» Мудрик стал в январе этого года. Во второй части предыдущего сезона он играл под 15-м номером.

Ранее сообщалось, что «Челси» сменил обложку на своей странице в Твиттере. Теперь на ней изображен Михаил Мудрик.

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Михаил Мудрик Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Челси
Источник ФК Челси
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Комментарии 8
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GloryUkraine
Авансів Мудрику видано багато, тепер потрібно довести, що не дарма.
Будемо надіятися, що все налагодиться і стане таки Мудрик зіркою.
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+3
8number
Круто. Тепер залишилось захистити цей номер яскравою грою.
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+1
Severian742
Порядок. Під десятим номером тепер буде розривати АПЛ.
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0
Умник
Стиль Сон Хин Мина. Он не будет чисиым вингером.
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0
⬆️
Ложная 10-ка на месте Блохина №11?    Значит будет таким же универсалом, дай, Бог.
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0
Nick.Grabowski
Заслужив! Достойний номер для видатного гравця сучасності, який стільки виграв, забив та зробив для Челсі.   
Пишаємося незламністю та мужністю легендарного Мудрика! 
Правильний приклад для дітей та молоді!
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-1
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