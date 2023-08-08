ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик – новая десятка Челси

Лондонский клуб «Челси» презентовал ростер команды на предстоящий сезон 2023/2024 гг. с игровыми номерами.

Украинский полузащитник «пенсионеров» Михаил Мудрик в новой кампании будет играть под 10-м номером.

Напомним, игроком «Челси» Мудрик стал в январе этого года. Во второй части предыдущего сезона он играл под 15-м номером.

Ранее сообщалось, что «Челси» сменил обложку на своей странице в Твиттере. Теперь на ней изображен Михаил Мудрик.