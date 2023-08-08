Англия08 августа 2023, 13:09 | Обновлено 08 августа 2023, 13:13
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ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик – новая десятка Челси
Украинец получил игровой номер на сезон-2023/2024
08 августа 2023, 13:09 | Обновлено 08 августа 2023, 13:13
3701
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Лондонский клуб «Челси» презентовал ростер команды на предстоящий сезон 2023/2024 гг. с игровыми номерами.
Украинский полузащитник «пенсионеров» Михаил Мудрик в новой кампании будет играть под 10-м номером.
Напомним, игроком «Челси» Мудрик стал в январе этого года. Во второй части предыдущего сезона он играл под 15-м номером.
Ранее сообщалось, что «Челси» сменил обложку на своей странице в Твиттере. Теперь на ней изображен Михаил Мудрик.
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Будемо надіятися, що все налагодиться і стане таки Мудрик зіркою.
Пишаємося незламністю та мужністю легендарного Мудрика!
Правильний приклад для дітей та молоді!