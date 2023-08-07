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  4. Фото Мудрика – на обложке страницы Челси в Твиттере
Англия
07 августа 2023, 19:53 |
2027
0

Фото Мудрика – на обложке страницы Челси в Твиттере

На украинского вингера рассчитывают в Лондоне

07 августа 2023, 19:53 |
2027
0
Фото Мудрика – на обложке страницы Челси в Твиттере
Getty Images/Global Images Ukraine. Михайло Мудрик

Лондонский «Челси» сменил обложку на своей странице в Твиттере. Теперь на ней изображен украинский вингер команды Михаил Мудрик. С правой стороны от Мудрика на дальнем плане также можно заметить аргентинского полузащитника «Синих» Энцо Фернандеса.

Напомним, Мудрик перешел в «Челси» из «Шахтера» в январе текущего года за 70 миллионов евро плюс 30 миллионов возможных бонусов. За первые полгода в составе новой команды украинец не забил ни одного гола.

Ранее известный ресурс The Athletic включил Мудрика в число игроков АПЛ, от которых ждут прорыва в новом сезоне.

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Михаил Мудрик Челси X (Twitter)
Источник ФК Челси
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