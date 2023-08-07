Фото Мудрика – на обложке страницы Челси в Твиттере

Лондонский «Челси» сменил обложку на своей странице в Твиттере. Теперь на ней изображен украинский вингер команды Михаил Мудрик. С правой стороны от Мудрика на дальнем плане также можно заметить аргентинского полузащитника «Синих» Энцо Фернандеса.

Напомним, Мудрик перешел в «Челси» из «Шахтера» в январе текущего года за 70 миллионов евро плюс 30 миллионов возможных бонусов. За первые полгода в составе новой команды украинец не забил ни одного гола.

Ранее известный ресурс The Athletic включил Мудрика в число игроков АПЛ, от которых ждут прорыва в новом сезоне.