Мудрика включили в число игроков АПЛ, от которых ждут прорыва
The Athletic ждет от украинского вингера «Челси» сильного сезона
Известное издание The Athletic составило список игроков АПЛ, от которых стоит ждать прорыва в новом сезоне. В этот список включили украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика:
«У Мудрика были все основания для того, чтобы исптывать трудности на поле и вне его в первые полгода своей карьеры в «Челси», но полная предсезонная подготовка под руководством Почеттино дала ему шанс перезагрузиться и восстановить свою уверенность.
Удивительный гол в ворота «Брайтона» говорит о том, что процесс идет хорошо. Добавление лучшей реализации и лучшего принятия решений в последней трети к его невероятной скорости является убедительным рецептом для превращения в суперзвезду АПЛ.
В этом сезоне он покажет всем в Англии, почему «Челси» был готов заплатить «Шахтеру» начальные 62 миллиона фунтов, чтобы пригласить его на «Стэмфорд Бридж».
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