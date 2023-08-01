Мудрика включили в число игроков АПЛ, от которых ждут прорыва

Известное издание The Athletic составило список игроков АПЛ, от которых стоит ждать прорыва в новом сезоне. В этот список включили украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика:

«У Мудрика были все основания для того, чтобы исптывать трудности на поле и вне его в первые полгода своей карьеры в «Челси», но полная предсезонная подготовка под руководством Почеттино дала ему шанс перезагрузиться и восстановить свою уверенность.

Удивительный гол в ворота «Брайтона» говорит о том, что процесс идет хорошо. Добавление лучшей реализации и лучшего принятия решений в последней трети к его невероятной скорости является убедительным рецептом для превращения в суперзвезду АПЛ.

В этом сезоне он покажет всем в Англии, почему «Челси» был готов заплатить «Шахтеру» начальные 62 миллиона фунтов, чтобы пригласить его на «Стэмфорд Бридж».