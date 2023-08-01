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Англия
01 августа 2023, 19:26 | Обновлено 01 августа 2023, 19:27
288
0

Мудрика включили в число игроков АПЛ, от которых ждут прорыва

The Athletic ждет от украинского вингера «Челси» сильного сезона

01 августа 2023, 19:26 | Обновлено 01 августа 2023, 19:27
288
0
Мудрика включили в число игроков АПЛ, от которых ждут прорыва
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Известное издание The Athletic составило список игроков АПЛ, от которых стоит ждать прорыва в новом сезоне. В этот список включили украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика:

«У Мудрика были все основания для того, чтобы исптывать трудности на поле и вне его в первые полгода своей карьеры в «Челси», но полная предсезонная подготовка под руководством Почеттино дала ему шанс перезагрузиться и восстановить свою уверенность.

Удивительный гол в ворота «Брайтона» говорит о том, что процесс идет хорошо. Добавление лучшей реализации и лучшего принятия решений в последней трети к его невероятной скорости является убедительным рецептом для превращения в суперзвезду АПЛ.

В этом сезоне он покажет всем в Англии, почему «Челси» был готов заплатить «Шахтеру» начальные 62 миллиона фунтов, чтобы пригласить его на «Стэмфорд Бридж».

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Михаил Мудрик Челси Английская Премьер-лига The Athletic
Источник The Athletic
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