Товарищеские матчи
Англия08 августа 2023, 03:30 | Обновлено 08 августа 2023, 03:45
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Ливерпуль – Дармштадт – 3:1. Шедевр пяткой Луиса Диаса. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча в межсезонье
08 августа 2023, 03:30 | Обновлено 08 августа 2023, 03:45
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Английский «Ливерпуль» уверенно переиграл немецкий «Дармштадт» (3:1) в очередном товарищеском матче межсезонья.
У команды Юргена Клоппа голы забили Мохамед Салах, Диогу Жота и Луис Диас.
При этом Луис Диас на 59-й минуте забил красивейший гол ударом пяткой после навеса с углового.
Товарищеский матч, 7 августа
Ливерпуль (Англия) – Дармштадт (Германия) – 3:1
Голы: Мохамед Салах, 5, Диогу Жота, 8, Луис Диас, 59 – Гонзак, 10.
Видеообзор матча
События матча
59’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Диас (Ливерпуль).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Mathias Honsak (Дармштадт).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Диогу Жота (Ливерпуль).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
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