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Товарищеские матчи
Ливерпуль
07.08.2023 21:00 – FT 3 : 1
Дармштадт
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
08 августа 2023, 03:30 | Обновлено 08 августа 2023, 03:45
119
0

Ливерпуль – Дармштадт – 3:1. Шедевр пяткой Луиса Диаса. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча в межсезонье

08 августа 2023, 03:30 | Обновлено 08 августа 2023, 03:45
119
0
Ливерпуль – Дармштадт – 3:1. Шедевр пяткой Луиса Диаса. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Английский «Ливерпуль» уверенно переиграл немецкий «Дармштадт» (3:1) в очередном товарищеском матче межсезонья.

У команды Юргена Клоппа голы забили Мохамед Салах, Диогу Жота и Луис Диас.

При этом Луис Диас на 59-й минуте забил красивейший гол ударом пяткой после навеса с углового.

Товарищеский матч, 7 августа

Ливерпуль (Англия) – Дармштадт (Германия) – 3:1

Голы: Мохамед Салах, 5, Диогу Жота, 8, Луис Диас, 59 – Гонзак, 10.

Видеообзор матча

События матча

59’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Диас (Ливерпуль).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Mathias Honsak (Дармштадт).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Диогу Жота (Ливерпуль).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
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Ливерпуль товарищеские матчи Мохамед Салах Дармштадт Диогу Жота видео голов и обзор Луис Диас
Источник Sport.ua
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