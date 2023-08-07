Шедевр пяткой от Луиса Диаса. Ливерпуль уверенно переиграл Дармштадт

Английский «Ливерпуль» уверенно переиграл немецкий «Дармштадт» (3:1) в очередном товарищеском матче межсезонья.

У команды Юргена Клоппа голы забили Мохамед Салах, Диогу Жота и Луис Диас.

При этом Луис Диас на 59-й минуте забил красивейший гол ударом пяткой после навеса с углового.

Товарищеский матч, 7 августа

Ливерпуль (Англия) – Дармштадт (Германия) – 3:1

Голы: Мохамед Салах, 5, Диогу Жота, 8, Луис Диас, 59 – Гонзак, 10.

ВИДЕО. Красивый гол-шедевр пяткой от Луиса Диса