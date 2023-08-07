Шедевр пяткой от Луиса Диаса. Ливерпуль уверенно переиграл Дармштадт
У команды Юргена Клоппа голы забили Мохамед Салах, Диогу Жота и Луис Диас
Английский «Ливерпуль» уверенно переиграл немецкий «Дармштадт» (3:1) в очередном товарищеском матче межсезонья.
У команды Юргена Клоппа голы забили Мохамед Салах, Диогу Жота и Луис Диас.
При этом Луис Диас на 59-й минуте забил красивейший гол ударом пяткой после навеса с углового.
Товарищеский матч, 7 августа
Ливерпуль (Англия) – Дармштадт (Германия) – 3:1
Голы: Мохамед Салах, 5, Диогу Жота, 8, Луис Диас, 59 – Гонзак, 10.
ВИДЕО. Красивый гол-шедевр пяткой от Луиса Диса
Sensational from @LuisFDiaz19 🔥 pic.twitter.com/3ZYB9Uh4zR— Liverpool FC (@LFC) August 7, 2023
События матча
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