Зацепился за ограждение. Матч Минай – ЛНЗ прерывался по необычной причине
Подросток смотрел матч на заборе, получил травмы и попал в больницу
Матч 2-го тура УПЛ Минай – ЛНЗ (0:3) прерывался на некоторое время по необычной причине.
Болельщики наблюдали за событиями на поле из-за забора. В какой-то момент зритель-подросток, который смотрел матч прямо на заборе, зацепился за ограждение. Верхушка ограды содержала штыри, и парень глубоко порезал себе руку.
Врачи сработали оперативно и оказали первую медицинскую помощь. Парень попал в больницу, где его позже проведали футболисты Миная. На руке у юного болельщика – гипс, но сам он уже улыбается.
Зацепился за ограждение. Матч Минай – ЛНЗ прерывался по необычной причине
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