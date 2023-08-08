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Украина. Премьер лига
08 августа 2023, 02:00 | Обновлено 08 августа 2023, 02:49
289
0

Зацепился за ограждение. Матч Минай – ЛНЗ прерывался по необычной причине

Подросток смотрел матч на заборе, получил травмы и попал в больницу

08 августа 2023, 02:00 | Обновлено 08 августа 2023, 02:49
289
0
Зацепился за ограждение. Матч Минай – ЛНЗ прерывался по необычной причине
Telegram

Матч 2-го тура УПЛ Минай – ЛНЗ (0:3) прерывался на некоторое время по необычной причине.

Болельщики наблюдали за событиями на поле из-за забора. В какой-то момент зритель-подросток, который смотрел матч прямо на заборе, зацепился за ограждение. Верхушка ограды содержала штыри, и парень глубоко порезал себе руку.

Врачи сработали оперативно и оказали первую медицинскую помощь. Парень попал в больницу, где его позже проведали футболисты Миная. На руке у юного болельщика – гипс, но сам он уже улыбается.

Зацепился за ограждение. Матч Минай – ЛНЗ прерывался по необычной причине

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