Матч 2-го тура УПЛ Минай – ЛНЗ (0:3) прерывался на некоторое время по необычной причине.

Болельщики наблюдали за событиями на поле из-за забора. В какой-то момент зритель-подросток, который смотрел матч прямо на заборе, зацепился за ограждение. Верхушка ограды содержала штыри, и парень глубоко порезал себе руку.

Врачи сработали оперативно и оказали первую медицинскую помощь. Парень попал в больницу, где его позже проведали футболисты Миная. На руке у юного болельщика – гипс, но сам он уже улыбается.

Зацепился за ограждение. Матч Минай – ЛНЗ прерывался по необычной причине