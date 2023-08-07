Испания07 августа 2023, 23:00 | Обновлено 07 августа 2023, 23:44
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Цыганков и Довбик. Кто еще из украинцев играл в клубах Европы вместе?
Случай партнерства украинцев в «Жироне» – далеко не первый в истории
07 августа 2023, 23:00 | Обновлено 07 августа 2023, 23:44
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Украинские футболисты Виктор Цыганков и Артем Довбик оказались вместе в испанской «Жироне».
Однако этот случай – далеко не первый в истории среди клубов топ-5 ведущих национальных чемпионатов Европы.
Если учитывать чемпионаты Англии, Испании, Италии, Германии и Франции (элитные дивизионы), то список украинцев из одного клуба выглядит так.
Список украинских футболистов в одном клубе (топ-5 национальных чемпионатов)
- Вердер (Віктор Скрипник, Юрий Максимов) – 1997–2000
- Штутгарт (Борис Тащи, Артем Кравец) – 2016
- Дармштадт (Денис Олейник, Артем Федецкий, Игорь Березовский) – 2016–2017
- Леганес (Андрей Лунин, Василий Кравец) – 2019
- Аталанта (Руслан Малиновский, Виктор Коваленко) – 2021
- Жирона (Виктор Цыганков, Артем Довбик) – 2023
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Може у топ чемпіонатах? З яких пір Жирона це топ клуб Європи? З яких пір взагалі хоча б один клуб вказаний в цій статті відноситься до топ клубів?
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