Цыганков и Довбик. Кто еще из украинцев играл в клубах Европы вместе?

Украинские футболисты Виктор Цыганков и Артем Довбик оказались вместе в испанской «Жироне».

Однако этот случай – далеко не первый в истории среди клубов топ-5 ведущих национальных чемпионатов Европы.

Если учитывать чемпионаты Англии, Испании, Италии, Германии и Франции (элитные дивизионы), то список украинцев из одного клуба выглядит так.

Список украинских футболистов в одном клубе (топ-5 национальных чемпионатов)