Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Цыганков и Довбик. Кто еще из украинцев играл в клубах Европы вместе?
Испания
07 августа 2023, 23:00 | Обновлено 07 августа 2023, 23:44
928
1

Цыганков и Довбик. Кто еще из украинцев играл в клубах Европы вместе?

Случай партнерства украинцев в «Жироне» – далеко не первый в истории

07 августа 2023, 23:00 | Обновлено 07 августа 2023, 23:44
928
1
Цыганков и Довбик. Кто еще из украинцев играл в клубах Европы вместе?
ФК Жирона. Артем Довбик

Украинские футболисты Виктор Цыганков и Артем Довбик оказались вместе в испанской «Жироне».

Однако этот случай – далеко не первый в истории среди клубов топ-5 ведущих национальных чемпионатов Европы.

Если учитывать чемпионаты Англии, Испании, Италии, Германии и Франции (элитные дивизионы), то список украинцев из одного клуба выглядит так.

Список украинских футболистов в одном клубе (топ-5 национальных чемпионатов)

  • Вердер (Віктор Скрипник, Юрий Максимов) – 1997–2000
  • Штутгарт (Борис Тащи, Артем Кравец) – 2016
  • Дармштадт (Денис Олейник, Артем Федецкий, Игорь Березовский) – 2016–2017
  • Леганес (Андрей Лунин, Василий Кравец) – 2019
  • Аталанта (Руслан Малиновский, Виктор Коваленко) – 2021
  • Жирона (Виктор Цыганков, Артем Довбик) – 2023
По теме:
Шедевр пяткой от Луиса Диаса. Ливерпуль уверенно переиграл Дармштадт
Отставкопад: кого из тренеров УПЛ могут уволить первым
Стали известны подробности предложения Бешикташа по Малиновскому
Жирона Виктор Цыганков Артем Довбик статистические расклады Вердер Виктор Скрипник Юрий Максимов Штутгарт Борис Тащи Артем Кравец Дармштадт Денис Олейник Артем Федецкий Игорь Березовский Леганес Андрей Лунин Василий Кравец Аталанта Руслан Малиновский Виктор Коваленко
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дубль Месси. Интер Майами вышел в четвертьфинал, Лионель спас команду
Футбол | 07 августа 2023, 06:55 8
Дубль Месси. Интер Майами вышел в четвертьфинал, Лионель спас команду
Дубль Месси. Интер Майами вышел в четвертьфинал, Лионель спас команду

В матче Кубка лиг команда из Флориды победила Даллас в серии пенальти

МОНФИС: «Элина совсем не похожа на ту девушку, с которой начал встречаться»
Теннис | 07 августа 2023, 16:39 1
МОНФИС: «Элина совсем не похожа на ту девушку, с которой начал встречаться»
МОНФИС: «Элина совсем не похожа на ту девушку, с которой начал встречаться»

Французский теннисист уверен, что его жена стала более зрелой в своих решениях

Карпаты подписали полузащитника Шахтера
Футбол | 07.08.2023, 20:45
Карпаты подписали полузащитника Шахтера
Карпаты подписали полузащитника Шахтера
Довбик лучше Кастельяноса. Но нужно решить проблему роста
Футбол | 07.08.2023, 06:30
Довбик лучше Кастельяноса. Но нужно решить проблему роста
Довбик лучше Кастельяноса. Но нужно решить проблему роста
Романо: Неймар хочет вернуться в Барселону
Футбол | 07.08.2023, 20:03
Романо: Неймар хочет вернуться в Барселону
Романо: Неймар хочет вернуться в Барселону
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Біг О
Може у топ чемпіонатах? З яких пір Жирона це топ клуб Європи? З яких пір взагалі хоча б один клуб вказаний в цій статті відноситься до топ клубів? 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Обидчицы Свитолиной и Костюк вылетели. Кто сыграет в финале в Вашингтоне?
Обидчицы Свитолиной и Костюк вылетели. Кто сыграет в финале в Вашингтоне?
06.08.2023, 09:52 7
Теннис
Прибыв на танке, блогер Джейк Пол победил экс-звезду UFC Нейта Диаса
Прибыв на танке, блогер Джейк Пол победил экс-звезду UFC Нейта Диаса
06.08.2023, 08:43
Бокс
Соперники для Динамо и Днепра-1. Состоялась жеребьевка Q4 Лиги конференций
Соперники для Динамо и Днепра-1. Состоялась жеребьевка Q4 Лиги конференций
07.08.2023, 15:19 30
Футбол
Украина впервые выиграла медаль чемпионата Европы по пляжному волейболу
Украина впервые выиграла медаль чемпионата Европы по пляжному волейболу
06.08.2023, 18:50 6
Волейбол
Дарио СРНА: «Я сегодня – украинец. Гол посвящаю украинскому Донбассу»
Дарио СРНА: «Я сегодня – украинец. Гол посвящаю украинскому Донбассу»
06.08.2023, 12:48 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик – игрок Жироны
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик – игрок Жироны
06.08.2023, 13:41 31
Футбол
Вытянули дерби Зари и Днепра-1. Жеребьевка квалификации Q4 Лиги Европы
Вытянули дерби Зари и Днепра-1. Жеребьевка квалификации Q4 Лиги Европы
07.08.2023, 14:17 80
Футбол
Понадобилась лотерея. Арсенал вырвал у Манчестер Сити Суперкубок Англии
Понадобилась лотерея. Арсенал вырвал у Манчестер Сити Суперкубок Англии
06.08.2023, 20:20 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем