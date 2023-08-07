Бавария - Монако - 4:2. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча
В понедельник, 7 августа, мюнхенская Бавария в товарищеском матче обыграла Монако со счетом 4:2.
Бавария Германия – Монако Монако 4:2
Унтерахинг, «Генерали Шпортпарк»
Голы: 0:1 – 29 Минамино, 1:1 – 31 Лаймер, 2:1 – 42 Мусиала, 3:1 – 45, пенальти Гнабри, 3:2 – 64, пенальти Бен-Йеддер, 4:2 – 68 Сане.
Бавария – Ульрайх, Мазрауи (Упамекано, 63), Павар (де Лигт, 46), Ким Мин Чжэ (Крэтциг, 63), Дэвис (Станишич, 63), Горетцка (Павлович, 73), Лаймер (Tикивич, 74), Коман (Ибрагимович, 73), Мусиала (Сане, 46), Гнабри (Гравенберх, 64), Тель (Ваннер, 83).
Монако – Кен, Вандерсон (Боаду, 82), Марипан, Матсима, Магасса, Кайо Энрике, Камара (Матазо, 77), Фофана, Минамино (Фолланд, 69), Головин (Эфекеле, 82), Бен-Йеддер (Аклиуш, 82).
Предупреждения:
Камара (57), Магасса (90).
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мундиаль проходит с 20 июля по 20 августа в Австралии и Новой Зеландии
В швейцарском Ньоне 7 августа провели очередной жребий еврокубка