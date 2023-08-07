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Товарищеские матчи
Бавария
07.08.2023 18:00 – FT 4 : 2
Монако
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Германия
07 августа 2023, 22:21 | Обновлено 07 августа 2023, 22:48
109
0

Бавария - Монако - 4:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

07 августа 2023, 22:21 | Обновлено 07 августа 2023, 22:48
109
0
Бавария - Монако - 4:2. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 7 августа, мюнхенская Бавария в товарищеском матче обыграла Монако со счетом 4:2.

Бавария Германия – Монако Монако 4:2

Унтерахинг, «Генерали Шпортпарк»
Голы: 0:1 – 29 Минамино, 1:1 – 31 Лаймер, 2:1 – 42 Мусиала, 3:1 – 45, пенальти Гнабри, 3:2 – 64, пенальти Бен-Йеддер, 4:2 – 68 Сане.

Бавария – Ульрайх, Мазрауи (Упамекано, 63), Павар (де Лигт, 46), Ким Мин Чжэ (Крэтциг, 63), Дэвис (Станишич, 63), Горетцка (Павлович, 73), Лаймер (Tикивич, 74), Коман (Ибрагимович, 73), Мусиала (Сане, 46), Гнабри (Гравенберх, 64), Тель (Ваннер, 83).

Монако – Кен, Вандерсон (Боаду, 82), Марипан, Матсима, Магасса, Кайо Энрике, Камара (Матазо, 77), Фофана, Минамино (Фолланд, 69), Головин (Эфекеле, 82), Бен-Йеддер (Аклиуш, 82).

Предупреждения:
Камара (57), Магасса (90).

События матча

68’
ГОЛ ! Мяч забил Леруа Сане (Бавария).
64’
ГОЛ ! С пенальти забил Виссам Бен-Йеддер (Монако).
45’
ГОЛ ! С пенальти забил Серж Гнабри (Бавария).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Джамал Мусиала (Бавария).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Конрад Лаймер (Бавария).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Такуми Минамино (Монако).
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Бавария Монако товарищеские матчи видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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