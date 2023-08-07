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  4. Про Трубина забыли. Интер берет второго вратаря за день
Италия
07 августа 2023, 22:07 |
1367
0

Про Трубина забыли. Интер берет второго вратаря за день

Миланцы арендуют итальянского вратаря

07 августа 2023, 22:07 |
1367
0
Про Трубина забыли. Интер берет второго вратаря за день
Getty Images/Global Images Ukraine

Интер близок к подписанию голкипера «Сампдории» Эмиля Аудеро. Он перейдет в «Интер» на правах аренды с правом выкупа. В данный момент сделка близка к завершению.

Эмиль Аудеро – воспитанник «Ювентуса», выступающий за «Сампдорию» с 2018 года. В сезоне-2022/23 26-летний голкипер провел 25 матчей, не пропустив в 6 из них.

Ранее миланцы на 3 года подписали голкипера Баварии Ян Зоммера. Это означает, что команда отказалась от покупки голкипера донецкого Шахтера Анатолия Трубина.

По теме:
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Клубы договорились. Ян Зоммер перейдет из Баварии в Интер за 6 млн евро
Интер Милан
Источник Sport.ua
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