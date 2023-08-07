Про Трубина забыли. Интер берет второго вратаря за день

Интер близок к подписанию голкипера «Сампдории» Эмиля Аудеро. Он перейдет в «Интер» на правах аренды с правом выкупа. В данный момент сделка близка к завершению.

Эмиль Аудеро – воспитанник «Ювентуса», выступающий за «Сампдорию» с 2018 года. В сезоне-2022/23 26-летний голкипер провел 25 матчей, не пропустив в 6 из них.

Ранее миланцы на 3 года подписали голкипера Баварии Ян Зоммера. Это означает, что команда отказалась от покупки голкипера донецкого Шахтера Анатолия Трубина.