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Украина. Премьер лига
07 августа 2023, 21:30 | Обновлено 07 августа 2023, 21:46
352
0

Источник: интерес клубов Чемпионшипа к Русину пока не является предметным

Форвард «Зари» в текущее межсезонье заинтересовал многие клубы

07 августа 2023, 21:30 | Обновлено 07 августа 2023, 21:46
352
0
Источник: интерес клубов Чемпионшипа к Русину пока не является предметным
ФК Заря Луганск. Назарий Русин

Футбольный журналист Игорь Цыганык рассказал о ситуации с возможным трансфером форварда «Зари» Назария Русина:

«Назарий Русин в текущее межсезонье заинтересовал многие клубы. Не только Украины, но и за рубежом. Есть к нему интерес со стороны клубов Чемпионшипа. Однако на этот момент интерес не является предметным.

Конкретных предложений нет. Однако Заря готова продать форварда, если получит солидное предложение».

Ранее сообщалось, что английский «Сандерленд» предлагает 2 млн евро плюс бонусы за трансфер форварда «Зари» Назария Русина.

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Сандерленд трансферы Заря Луганск Назарий Русин трансферы АПЛ трансферы УПЛ Игорь Цыганык
Источник Циганик LIVE
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