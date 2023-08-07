Источник: интерес клубов Чемпионшипа к Русину пока не является предметным

Футбольный журналист Игорь Цыганык рассказал о ситуации с возможным трансфером форварда «Зари» Назария Русина:

«Назарий Русин в текущее межсезонье заинтересовал многие клубы. Не только Украины, но и за рубежом. Есть к нему интерес со стороны клубов Чемпионшипа. Однако на этот момент интерес не является предметным.

Конкретных предложений нет. Однако Заря готова продать форварда, если получит солидное предложение».

Ранее сообщалось, что английский «Сандерленд» предлагает 2 млн евро плюс бонусы за трансфер форварда «Зари» Назария Русина.