Стало известно, сколько Днепр-1 получит за трансфер Довбика в Жирону

Футбольный журналист Игорь Цыганык рассказал о финансовой составляющей перехода форварда Артема Довбика из «Днепра-1» в испанскую «Жирону».

Украинский клуб получит за трансфер 6 млн евро одним траншем, а клуб «Мидтьюлланд» из Дании, которому принадлежали 50% прав на Артема, получит 1,75 млн евро плюс 30% от последующей перепродажи Довбика.

Источник сообщил, что Артем будет иметь в Испании большую зарплату, чем было предусмотрено в последние полгода контрактом с «Днепром-1».

25-летний украинский форвард Артем Довбик дебютировал за испанский клуб 6 августа, выйдя на замену во втором тайме в товарищеском матче с «Лацио» (2:1), в котором гол за каталонскую команду забил украинский вингер Виктор Цыганков.