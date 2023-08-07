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Украина. Премьер лига
07 августа 2023, 20:40 | Обновлено 07 августа 2023, 21:15
944
0

Стало известно, сколько Днепр-1 получит за трансфер Довбика в Жирону

Украинский клуб получит перевод на 6 млн евро одним траншем

07 августа 2023, 20:40 | Обновлено 07 августа 2023, 21:15
944
0
Стало известно, сколько Днепр-1 получит за трансфер Довбика в Жирону
ФК Жирона. Артем Довбик

Футбольный журналист Игорь Цыганык рассказал о финансовой составляющей перехода форварда Артема Довбика из «Днепра-1» в испанскую «Жирону».

Украинский клуб получит за трансфер 6 млн евро одним траншем, а клуб «Мидтьюлланд» из Дании, которому принадлежали 50% прав на Артема, получит 1,75 млн евро плюс 30% от последующей перепродажи Довбика.

Источник сообщил, что Артем будет иметь в Испании большую зарплату, чем было предусмотрено в последние полгода контрактом с «Днепром-1».

25-летний украинский форвард Артем Довбик дебютировал за испанский клуб 6 августа, выйдя на замену во втором тайме в товарищеском матче с «Лацио» (2:1), в котором гол за каталонскую команду забил украинский вингер Виктор Цыганков.

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трансферы Жирона Мидтьюлланд Артем Довбик Днепр-1 трансферы Ла Лиги Игорь Цыганык трансферы УПЛ финансы
Источник Циганик LIVE
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